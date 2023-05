"Yo no toco a mis hijas": Sergio Mayer se defiende por salir sin pantalón; revela amenazas en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso político y muy polémico actor, Sergio Mayer, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en la cual se defendió por salir sin pantalón en las declaraciones que hizo por videollamada sobre el caso de Héctor Parra y hablar de su sentencia por corrupción de menores, declarando que la misma lo ha llevado a recibir amenazas, destacando que él no era un "pederasta" y que no toca a sus hijas ni las acosa.

Como se sabe, Parra el pasado jueves 25 de mayo se enfrentó a la audiencia en el que finalmente supo la sentencia con respecto a que fue declarado culpable por el delito de corrupción de menores, dándole un total de 10 años y seis meses encarcelado, a lo que su abogada mencionó que le restarían los dos años que ya ha estado detrás de las rejas, además de que apelarían para buscar una vez más comprobar que aparentemente es inocente de todo cargo.

Esta sentencia generó que tanto Alexa como Ginny Hoffman, que son las que acusan a Héctor, celebraran por todo lo alto, sin embargo, parece ser que no ha todos les ha ido tan bien, debido a que Mayer recientemente reveló que: "He sido víctima de ataques, de mentadas, mi familia, mis hijas, Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí, y me han dicho cosas de mis hijas tremendas", incluso mencionó que le pidió escoltas por "todas las amenazas que nos están haciendo".

Ante este hecho, el famoso actor de La Fea Más Bella se mostró completamente molesto con la situación expresando que no entendía como es que Parra se había vuelto una "imagen de la injusticia" siendo que es un "pederasta sentenciado", declarando que era impensable para él, destacando que si es un "estandarte de la injusticia" estamos viviendo en un mundo "tan loco y pend...", destacando que la gente se está cerrando a una realidad.

En cuanto a Alexa, mencionó que él se involucró en el caso debido a que quería apoyar a las víctimas, que él no desconfiaba de su palabra, afirmando que: "me siento tan orgulloso de Alexa, de lo que hizo y de lo que generó, porque cómo le dieron y la siguen atacando eh, eso es no tener mad..., seguimos desacreditando a la mujer", afirmando que él por su parte iba a seguir apoyando a la víctima en el caso.

Con respecto al tema de la entrevista en la que apareció en calzoncillos, Mayer se rió y mencionó que por una década entera se encueró para la obra Solo Para Mujeres, que salía de esa manera y jamás hubo una queja, destacando que sí puede estar en su habitación o casa en ropa interior, afirmando que él en contraste a Parra no acosa, toca o hace corrupción a sus hijas, dejando a más de uno con la boca abierta.

Me encueré durante 10 años en (la obra) Solo para mujeres, que salí en calzoncillos… ¿te gustó a ti?, el andar en ropa interior en tu casa, nada más falta que no pueda yo andar en ropa interior en mi casa, pero yo no acoso a mis hijas ni las toco ni las molesto ni hago corrupción con ellas, entonces hay una gran diferencia", expresó Mayer.

