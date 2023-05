¿Adiós, Bad Bunny? Kendall Jenner es captada 'muy sonriente' con otro hombre en Francia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de febrero, Kendall Jenner y Bad Bunny han dado de qué hablar, después de que diversos paparazzis los hayan visto dándose románticos paseos por diversos lugares, yendo a cenar, entre otras cosas; lo que dio paso a una serie de especulaciones de que el reguetonero y la integrante del clan Kardashian mantendrían una relación amorosa, aunque aún a la fecha no han confirmado o negado nada.

Recientemente, la hermana mayor de Kylie Jenner logró sacudir a los millones de seguidores del 'conejo malo', cuando surgieron unas fotografías de ella en la costa francesa de Antibes con un hombre que no era precisamente el cantante de éxitos como Me porto bonito, Ojitos lindos, Tití me preguntó y Efectos, motivo por el que muchas personas comenzaron a criticar a la también empresaria, puesto sospecharon lo peor.

Rápidamente, muchas personas comenzaron a cuestionar a la joven sobre dónde había dejado a Benito, así como también la atacaron con mensajes como: "¿Cómo se atreve esta chica, dónde está Benito?", entre otras cosas. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que el hombre que aparecía en las imágenes era Faid Khadra, el mejor amigo de Kendall Jenner y quien suele pasar tiempo con ella frecuentemente.

Kendall Jenner junto a Faid Khadra

Este dato fue aclarado precisamente por los fans de la propia Kendall quienes, molestos, criticaron a los detractores de la magnate por "crear chisme donde no lo hay", dichas declaraciones lograron tranquilizar a la gente y es que, para quienes no lo sepan, cuando comenzaron a surgir rumores de que Jenner y Bad Bunny mantenían una relación amorosa, hubo mucha gente a la que no le gustó, puesto aseguraban que la modelo no era una pareja correcta para el reguetonero.

Pese a las constantes críticas que el propio Benito recibió por la presunta elección de su nueva pareja, esto no evitó que el famoso se volviera cada vez más unido con la hermana menor de Kim Kardashian, incluso algunas fuentes cercanas a la modelo, llegaron a mencionar que ella se sentía encantada con el cantante, puesto se trataba de una persona completamente diferente a con las que ella estaba acostumbrada a tratar.

Por otro lado, una fuente cercana a Kendall, llegó a relatar para el medio estadounidense de espectáculos que Bad Bunny, no solo había fascinado a Jenner, sino a todo su círculo íntimo de amigos, ya que, había logrado ganarse la confianza de todos los conocidos de la famosa, por otro lado, aseguró que el conejo malo complementa muy bien a la modelo, así que no dudaban que su relación fuera a ser muy duradera.

