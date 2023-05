Chapoy tunde a Daniel Bisogno tras ser internado y le pide no volver a 'Ventaneando' por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Daniel Bisogno sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación luego de haber sido internado de emergencia en un hospital, donde requirieron llevarlo al quirófano debido a una ruptura de várices esofágicas. Esta tarde de miércoles la periodista Pati Chapoy lanzó un fuerte mensaje en contra de 'El Muñeco' en plena transmisión en vivo y le advirtió que no volverá pronto a Ventaneando.

Como se sabe, el también actor mexicano sacó un fuerte susto a todos sus seguidores y fans cuando se reportó que se encontraba en terapia intensiva luego de que se le reventaran unas varices y comenzara a expulsar sangre. Afortunadamente, la situación para el conductor de televisión ha cambiado en las últimas y fueron sus compañeros del programa de espectáculos de TV Azteca quienes confirmaron su mejoría.

Pati comunicó a la audiencia de Ventaneando que su colaborador ya no se encontraba tan incómodo pues le había acondicionado la habitación del hospital para una persona de su tamaño: "La mejoría de Daniel se presenta día con día, ya está durmiendo mejor, ya le cambiaron la cama por una más grande", expresó. Asimismo, dijo que Bisogno estaba muy apapachado por su hija Micaela, quien le envió un dibujo y un juguete para hacerle compañía mientras permanece internado.

Fuente: Instagram @bisognodaniel

La producción de Ventaneando presentó imágenes exclusivas de la habitación donde se encuentra 'El Muñe', sin embargo, no compartieron ninguna imagen de él. Entre otros datos, 'La Chapoy' informó que debido a la delicada situación que vivió Bisogno, a partir de este momento tendrá que cambiar su estilo de vida: "Está en buenas manos, pero va tener que cambiar radicalmente su estilo de vida", puntualizó y luego le advirtió:

Así que los amiguitos que te estorban Daniel, hazlos a un lado, por ahora, te tienes que atender".

Pedrito Sola coincidió en las declaraciones de su jefa, mencionando que Daniel come cuanta cosa se le pone en frente: "No tiene un orden para comer, come muchas chucherías, llega aquí y come golosinas, papitas, y de esas cosas". "Come como se le da la gana... ya estuvo suave Daniel", añadió Pati. Mientras que 'Peter' dijo que su compañero tiene que sentar cabeza luego de su hospitalización pues se la han pasado "preocupadísimos" por su salud.

Por su parte, Mónica Castañeda dijo: "Muñeco, te queremos". Ya para finalizar el tema, Pati Chapoy advirtió a Bisogno que no lo piensa recibir en el foro del programa del Ajusco hasta que se encuentre totalmente sano y recuperado: "Regresa pronto y nada de que el lunes, porque si te dan de alta el jueves y el viernes te tienes qué reponer, ya que estés súper bien, entonces vuelves", expresó contundente.

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno