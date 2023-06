Dale un golpe al calor y luce increíble este verano con vestidos strapples; así los puedes llevar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con frecuencia escuchamos en la calle a la gente quejarse por el intenso calor que hace no sólo durante las mañanas, sino a lo largo del día. El motivo es simple: el verano ya está aquí y con ello vienen las tardes intensas de sol además de alguna lluvia ligera que en lugar de refrescarnos, puede causarnos un bochorno más abrumador; no obstante, las condiciones meteorológicas no tienen que ser motivo para estar peleados con el estilo y si todos los días te preguntas qué será lo más conveniente para usar, la respuesta es simple, un vestido strapple es la solución.

Si este verano busques tomarte 'selfies' increíbles que además resalten tu figura, este tipo de prendas es favorecedora para todos los cuerpos ya que al haberlos en diversos estilos permite acentuar cada uno de nuestros atributos. Ahora que si eres de las personas que por algún motivo no se ha atrevido a añadir este tipo de prendas al armario, la tendencia para el 2023 apunta a que será uno de los más usados y por supuesto no podemos quedarnos atrás. Si es tu caso a continuación, te diremos cuáles son los estilos que seguramente se venderán más en cada aparador.

Es importante resaltar que por el hecho de qué este tipo de vestidos sea una de las tendencias más fuertes para el verano del año en curso, no quiere decir que sea lo único que debamos usar, pues basta decir que es una manera de atreverse a 'salir de la caja' y lucir increíble, pues en caso de que se trate de una mañana o una noche fresca, se puede añadir a este vestido un chal, suéter o incluso una chaqueta ligera que no permitan romper la estética de la atuendo que elegimos para lucir fabulosas.

En el pasado, las grandes marcas de moda nos hicieron creer que usar un vestido strapple era únicamente para ocasiones especiales como fiestas formales, cenas importantes en lugares lujosos o hasta algún evento social tipo alfombra roja de día; sin embargo, la actual tendencia nos permite dejar atrás los vestidos ajustados o incluso los monocromáticos, pues por fortuna estas prendas van tanto con todos los accesorios e incluso como con cualquier tipo de calzado lo que lo hace ideal para el estilo que tengamos.

Una de las sugerencias que te recomendamos añadir a tu guardarropa es algún vestido que no tenga mangas pero cuya caída sea en tipo A, pues además de poder mantenerte fresca, también podrás combinarla ya sea con unas sandalias, zapatos de tacón o incluso tenis. Respecto al estampado, marcas como Prada, Totême o Saint Laurent by Anthony Vaccarello, sugieren ir ad hoc con el verano al añadir aspectos florales, alguno luminoso para la noche o incluso el estilo nude para que vaya con todo.

Del mismo modo, los vestidos strapple en color oscuro pero algo ceñido al cuerpo y por encima de la rodilla, es otra de las tendencias fuertes para el verano; en contraste con aquel que es largo en colores claros y de aspecto más formal. Ahora que si lo que buscas es comodidad, usar un vestido en 3/4 de largo también es una buena opción, pues además de permitirte verte casual, añadiendo los accesorios adecuados le dará un giro de formalidad que puede ser usado tanto en la oficina como en una salida al cine tras concluir una jornada de trabajo.

