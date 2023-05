"Era muy tóxico": Marimar Vega hunde a galán de Televisa y se sincera en 'Hoy' de su 'infierno'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y querida actriz, Marimar Vega, brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde se sinceró sobre el 'infierno' que pasó con su expareja, Horacio Pancheri, sin duda hundiendo al galán de Televisa al ser muy firme y repetitiva en que él "era muy tóxico" y que constantemente estaban viviendo en "conflicto", señalando que ahora vive en una completa paz.

Como se sabe, Marimar y Pancheri a finales del 2019 confirmaron que estaban en una relación sentimental, la cual duró solamente un año y medio, y el 27 de enero del 2021, a través de Instagram la reconocida actriz compartió un comunicado en el que dijo que había tomado la decisión de separarse del actor, asegurando que estaba "convencida de que lo mejor es tomar caminos separados", sin dar los motivos de su separación.

Tras este anuncio, los rumores no pararon y tacharon a Vega de haberle sido infiel al actor de novelas como Un Camino Hacía El Destino, el cual salió en defensa de su ex pocos meses después, negando los rumores, asegurando de que no lo soportaron, pues aunque nunca fue infiel, pero sí muy celoso confesando que: "Uno piensa que es seguro y no, todo lo contrario. Ahora estoy trabajando mucho con mi terapia (lo de mis celos). Mis tres quiebres fueron por celos míos. Mis inseguridades".

Horacio y Marimar. Internet

Ahora, ambos actores se encuentran haciendo su propio camino, pues mientras que Pancheri se enfoca en su carrera y en su relación con su actual pareja, con la cual señala que sí quiere hijos, Marimar está feliz y enamorada de su esposo, Jerónimo Rodríguez, con el cual ya tiene casi un año de haberse dado el sí acepto en el altar y que ahora afirma le da una gran paz y la hace sentir sumamente segura.

Fue precisamente al hablar de los feliz y en paz que se encuentra con su ahora esposo que mencionó el tema de Horacio, debido a que en la entrevista ella reveló que lamentablemente estuvo mucho tiempo en una relación completamente tóxica y que ahora veía que estaba completamente mal el haberse quedado tanto y que sí se podía vivir sin "conflictos", estando en una armonía y una confianza que ahora estaba experimentando.

Para concluir, destacó que ella seguía completamente enamorada de Jerónimo y él le habría hecho volver a creer en el amor sincero, puro y uno en el que no hubiera tantas complicaciones, tantos celos y demás, dejando a más de uno sorprendido con su sinceridad al momento de hacer una comparación bastante extensa de lo mal que la paso al lado de Horacio y lo bien y establecida que actualmente se encuentra.

Fuente: Tribuna del Yaqui