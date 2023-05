Horóscopos de hoy: Mhoni Vidente comparte las predicciones de junio para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este mes de junio?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, también la más consultada por gente de la farándula, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, los cuales incluyen las predicciones de junio para este sexto mes del año. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para ti!

Aries

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales; para este nuevo mes, todo en lo que respecta al amor será muy bueno para suted. Es un mal mes para llevar a cabo nuevos negocios, mejor espere.

Tauro

Sea tolerante con sus compañeros de la oficina, la situación con los nuevos jefes lo exige. Cúrese bien esa lesión antes de volver al ejercicio o bien pasará malos ratos con su cuerpo.

Géminis

Es muy importante que no confunda el amor con el tener encuentros físicos, porque eso lo llevará a la ruina en este nuevo mes, querido Géminis. Una buena amistad propone un nuevo negocio.

Cáncer

El trabajo en equipo será muy bueno para usted y todas las personas que lo quieren; no dude que es alguien con capacidades muy eficientes. Los excesos con la comida le pueden hacer daño en estos días.

Leo

Su pareja está dispuesta a apoyar todas sus ideas nuevas sobre dinero y crecimiento económico que favorezcan su unión. Embárquese en una nueva inversión, será un todo un éxito en el día a día.

Virgo

Sus proyectos y objetivos laborales se comienzan a tener mejor forma. En temas de amor, es hora de que deje de tener rencor a la gente de su pasado. Su organismo funciona excelente durante junio.

Libra

No haga sufrir a su nuevo innecesariamente; si no está listo para ese vínculo, hágaselo saber, pues solo así no atraerá mal karma. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco; goce.

Escorpio

Siga adelante con sus iniciativas laborales, ya que a sus jefes les gusta cómo piensa y las cosas que hace para llegar a sus objetivos. Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá, pero debe ser constante.

Sagitario

Recibirá buenas noticias de un familiar que no ve desde hace mucho; trate de no perder el contacto. Hoy su economía no mejorará; y todo el mes estará en crisis, querido Sagitarito. Lamentable.

Capricornio

En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado y triste por cosas del pasado; deje todo lo que no le sirve y concéntrese en crecer. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Acuario

No tiene a la vista ningún contratiempo en temas de amor. Está siendo víctima de una estafa; lo mejor será no pedir dinero prestado para otras personas, o caerá en crisis.

Piscis

Ambiente laboral óptimo, fundamental para rendir al máximo y buscar un nuevo puesto dentro de su empresa. Debe cuidar más que nunca su boca y todo lo relacionado con su sonrisa.

Fuente: Tribuna