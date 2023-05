Joanna Vega-Biestro reacciona a renuncia de Álex Kaffie a 'Sale el Sol' y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el famoso presentador y polémico columnista, Álex Kaffie, anunciara su renuncia a Sale el Sol, su querida compañera y famosa conductora de espectáculos, Joanna Vega-Biestro, acaba de sorprender a sus millones de seguidores en las redes sociales ante su inesperada reacción a los motivos de esta salida, además de que hizo una fuerte confesión de este mismo hecho.

Fue la mañana del pasado lunes 29 de mayo que a través de un comunicado en Instagram, Kaffie reveló que no regresaría al matutino de Imagen TV debido a que lo suspendieron sin goce de sueldo por exponer a Nacho Lozano de su columna en el Heraldo de México, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

Ante este hecho, el presentador no ha parado de estar en boca de todos, especialmente porque recientemente se ha comenzado a circular rumores de que algunos productores de Televisa ya se han puesto en contacto con él para invitarlo a formar parte de sus proyectos, en donde podría hundir aún más a los ejecutivos de Imagen TV, dado a que aparentemente su nuevo programa sería La Casa de los Famosos México, donde tendría foco las 24 horas del día los siete días de la semana.

Kaffie deja Sale el Sol. Instagram

Y aunque hasta el momento sus compañeros de la televisora se habían mantenido al margen de la situación, hace un par de horas que el expresentador del programa Hoy compartió en sus redes sociales un video en el que Joanna habla de la situación, agradeciéndole las palabras de que iba a extrañarlo y que había conocido a una persona maravillosa que hacía mucho más amenas las horas laborales con su presencia.

Pero, al igual que decía que lo quería mucho y respetaba, impactó al confesar que ella al igual que varios de sus colegas, como Ana María Alvarado y por supuesto el público, no sabía que Álex había suspendido sin goce de sueldo por haber hablado de Nacho, destacando que su información era que él había solicitado unas vacaciones para estar con su "bonita", que es su madre, afirmando que el saber los verdaderos motivos la dejó completamente en shock.

Cabe resaltar que Joanna en ningún momento se expresó mal de la televisora ni hizo algún comentario sobre el presentador de Pisa y Corre, pero sí dejó en claro que sentía una profunda tristeza de que las cosas acabaran de esa manera y que por supuesto que iba a extrañar a su amigo, por lo que el denominado 'Villano de los Espectáculos' mencionó que esto no tenía que ser un motivo para ellos decirse adiós.

Kaffie en Sale el Sol. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui