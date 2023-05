Luto opaca a la música: Los Acosta despiden a este elemento tras perder la lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 31 de mayo se confirmó a través de las redes sociales una de las noticias más tristes para la música, pues la agrupación de cumbia electrónica Los Acosta, informó sobre el deceso de su compositor Adán López a los 61 años de edad, talentoso quien se sabe, es el responsable de varios éxitos del grupo y quien además estaba internado en un hospital pues hacía frente al cáncer que en el pasado le fue diagnosticado y al cual no le pudo dar batalla.

De acuerdo con la información oficial, López era originario de San Luis Potosí y fue gracias a su talento como compositor que llegó a posicionar temas como Tonto Corazón, Caprichos de Mujer, Borracho de Tristeza, El amor de mi vida o Como una novela, los cuales llevaron a Los Acosta a alcanzar el éxito y ser de los favoritos en fiestas y reuniones sociales de cualquier tipo. Gracias a su aportación como compositor, este deceso ha cimbrado tanto a los miembros de la agrupación como a sus seguidores queines expresaron el pésame en las plataformas digitales.

Cabe destacar que al conocerse esta noticia, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Camona, no dudó en expresar solidaridad para con la familia y amigos, al tiempo que resaltó que toda la entidad se vestía de luto por este sensible fallecimiento que por ahora, no se sabe si sucedió en la entidad de la cual era originario el compositor o si bien, estaba en la capital mexicana donde se sabe, hay hospitales especializados en tratar esta enfermedad que aqueja a muchas personas.

San Luis Potosí está de luto por la partida de Adán López Dávila, compositor del grupo Los Acosta. Lamentamos mucho la pérdida de sus familiares, amigas, amigos y fans. Q. e. p. d.", escribió.

Cercanos al hoy finado compositor adelantado que su carrera musical inició cuando éste tenía apenas 14 años de edad pues era seguidor de la poesía de Pablo Neruda y Sor Juana Inés de la Cruz, autores que le permitieron plasmar a través de las letras sentimientos que poco a poco canalizaría a la música. Fue cuando tuvo una importante cantidad de letras escritas que decidió compartirlas con el publico a través de presentaciones en cafés de la ciudad o rondallas, hasta que en 1985 conoció a la agrupación a la cual le ayudó a catapultar su éxito.

Ernesto y Ricardo Acosta fueron los que conocieron al compositor y no dudaron en sumarlo a sus filas. Gracias a la mancuerna que hicieron, Los Acosta grabó su primer éxito musical, Tonto corazón, tema que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia por décadas. Cabe destacar además que varios de los temas hechos por Adán López, fue que este grupo popular llegó también hasta los oídos del público europeo quienes no dudaron en ocultar el gusto por este género musical.

Foto: Twitter

Hasta ahora, se desconoce si habrá una ceremonia de honor en su natal San Luis Potosí o si bien, en las siguientes semanas se organizará una ceremonia para honor su memoria, pues cabe destacar la entidad también fue la que vio nacer al grupo que durante los 90 alcanzó su máximo éxito y a la fecha, lo ha mantenido no solo en el país sino también entre el público en Estados Unidos y varias ciudades en Europa donde las canciones que hizo Adán López seguirán vigentes pese a que ya no está en el plano terrenal.

Fuente: Tribuna