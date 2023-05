¿No lo supera? Lucía Méndez confiesa si incluyó un tema dedicado a Luis Miguel en su nuevo disco

Ciudad de México.- Tras su paso por la serie Siempre Reinas, Lucía Méndez se ha mantenido bastante activa con algunos proyectos, uno de ellos es lanzamiento de su nuevo disco Por Amor a México, donde de acuerdo con algunas declaraciones de la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar para el programa matutino de Televisa, Hoy, algunas canciones están basadas en antiguos amores y varias de sus vivencias.

Dicha afirmación provocó que los periodistas cuestionaran a la famosa sobre si alguno de los temas estaba inspirado en Luis Miguel, cantante con el que mantuvo una relación amorosa hace ya varias décadas y es recordada por la diferencia de edad entre ambos famosos, siendo que Lucía tenía 30 años y 'El Sol de México' estaba apenas en sus 20, este amorío duro apenas 6 meses, pero es bastante recordado.

Lucía Méndez destapó si se había enamorado de Luis Miguel

Ante este cuestionamiento, la protagonista de Colorina dio una respuesta inesperada, puesto aunque se esperaba que dijera que sí, lo cierto es que ella mencionó que decidió no hacerlo, ya que, aunque su relación con Luis Miguel fue bastante bonita, la realidad es que ella siempre evitó enamorarse de él, debido a que sentía que sería un completo error, ya que, cuando el amorío terminara ella habría sufrido mucho.

No, Micky, tuvimos un romance y todo el rollo, pero no, como que yo no tomé muy a pecho la relación de Micky, sino imagínate, me hubiera enamorado, hubiera yo sufrido mucho, me hubiera equivocado enormemente.