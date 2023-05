Polémica regresa a Televisa: Mickey Santana de 'Amigos por siempre' es señalado por este delito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso del actor de Televisa, Héctor Parra, quien recientemente fue condenado a pasar 10 años y seis meses en la cárcel tras ser acusado por corrupción de menores, no es el único tema que ha conmocionado al público y a la empresa de San Ángel, pues ahora un actor quien también ganó fama por participar en proyectos enfocados la público infantil, ha sido señalado por este grave delito que, de comprobarse, también podría dejarlo tras las rejas. Nos referimos al actor Mickey Santana quien participo en Cómplices al Rescate.

La telenovela Cómplices al Rescate es hasta ahora uno de los proyectos más famosos de Televisa pues en el elenco se incluyeron personalidades como Ernesto Laguardia, Adriana Fonseca, Belinda, Martín Ricca, Christopher Uckermann, Arturo Peniche, y claro, Mickey Santana quien interpretaba a 'Gilberto'; para entonces, figuraba como una de las promesas infantiles de la pantalla chica pero hoy es uno de los principales sospechosos de la desaparición de la joven Ana Victoria en febrero de 2022, motivo por el cual es señalado por el delito de trata de personas.

De acuerdo con la información preliminar, el exactor infantil esta relacionado con una red de trata de personas donde se adjudica la desaparco de la joven antes mencionada y por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de 300 mil pesos a la persona que proporcione información fidedigna para ubicar a la fémina quien se sabe, es madre de una menor de edad. La denuncia en contra el exactor la hizo la tarde del pasado martes 30 de mayo la conductora Addis Tuñón quien dijo, la joven desaparecida es originaria de Jalisco. Cabe decir que quien alzó la voz de manera inicial fue nada más que la actriz y cantante Danna Paola.

Lo que inició como un video viral en 'De Primera Mano' se revela como una investigación, que involucra al espectáculo más de lo que hubiéramos supuesto", dijo la presentadora de televisión.

En redes sociales, se hizo viral un video donde la interprete de temas como Agüita, Mala Fama o Nada, convive con una menor de edad durante un concierto. La niña se sabe, es hija de la joven desaparecida y por ello, la cantante aseguró que se competía en exponer este caso al grado de llevar a dar con el paradero de Ana Victoria quien además, había mantenido una relación sentimental con Mickey Santana, siendo él la última persona que supo sobre su paradero y por lo que es el principal sospechoso de esta desaparición.

El programa De Primera Mano adelantó que el pasado 12 de abril del 2022, la joven madre fue vista por ultima vez cuando tomaba un vuelo desde Guadalajara con destino a la capital mexicana pues el objetivo era reunirse con el actor quien le adelantó, se comprometería con ella. "Miguel la iba a recoger en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él", expresó la madre de 'Vico', Marypaz Palacios, resaltando que esa fue la última vez que supieron de ella pues tampoco quedó la certeza de haber aterrizado con bien en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM).

"Miguel le pidió que no le avisara a nadie que iría la Ciudad de México a verlo a él, le indicó que solo informara que iría a ver a unos amigos (…) Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar", dijo la madre de la mujer desaparecida ante las chamaras de televisión de Grupo Imagen, poniendo en la mira al joven actor quien aseguran, ha estado relacionado con bandas delictivas en el pasado.

La última vez que el actor tuvo interacción con el público mexicano fue en 2020 cuando realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook; incluso en la misma señaló que el motivo por el cual se alejó de las cámaras de televisión fue porque sufrió un accidente en el cual se desfiguró el rostro. "Prácticamente esta mano no la iba a poder mover, hoy por hoy ya la muevo bastante bien, me reconstruyeron la parte de la cara, tengo fractura craneal, entre muchos otros problemas que surgieron de un súper choque". Luego de alejarse del ojo público se supo que se había convertido en empresario aunque no especificó cuál era su rubro.

