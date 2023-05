Poncho de Nigris llega a 'LCDLF' y confirmaría en Televisa que TV Azteca lo veto por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, hace un par de minutos que fue confirmado para La Casa de los Famosos México, siendo el quinto integrante del reality, y en durante su conferencia de prensa con Televisa, el también actor brindó una declaraciones que conmocionaron a los espectadores, debido a que este revelaría que sí habría sido vetado de TV Azteca por este poderoso motivo.

Como se sabe, hace un par de meses, De Nigris en Venga la Alegría fue presentado como una de las celebridades que formarían parte de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, en la cual solamente duró tres episodios, pues el pasado domingo 28 de mayo, el reconocido actor fue el eliminado, despertando las sospechas de que lo habría hecho intencionalmente dado a que en ningún momento se le vio molesto, incluso se corrió el rumor de que los altos mandos lo sabían y lo vetaron de la televisora.

Ahora, la mañana de este miércoles 31 de mayo, Poncho confirmó las especulaciones alrededor de su salida del reality de cocina, pues durante su entrevista como nuevo elemento de La Casa de los Famosos México, este dijo que sí arruinó apropósito el platillo que preparó para tratar de salvar su estadía, señalando que lo hizo por que aceptó este proyecto con la empresa de Emilio Azcárraga, y aunque no mencionó el aparente veto, con estas declaraciones lo han tomado como una confirmación.

Tras este hecho, el famoso intérprete de Autogol reveló que: "Acepté porque ya tengo 47 años y esta es mi última experiencia en los realities, soy un viejo logrado y voy a entrar a divertirme, entrar a ganar, con este triunfo me retiro", afirmando que en esta ocasión no va a guardarse nada y va a abrir su corazón por completo, señalando que: "tengo muchas historias y se las voy a contar todas; tengo muchas historias con muchos famosos".

Finalmente, dejó en claro que no iba a buscar pelea con ninguno de los integrantes presentes, que trataría de llevar tranquila la situación al interior, pero que si alguien lo provocaba o lo buscaba lo iba a encontrar y no s dejaría, destacando que no puede prometer con certeza que no habrá diferencias o altercados, solamente que él no buscaría esas peleas y se mantendría alejado de las que no les conviene.

Cabe mencionar que De Nigris no fue el único en ser confirmado en este miércoles 31 de mayo, debido a que también a través de la cuenta de Twitter oficial del reality show, confirmaron que el reconocido actor y famoso presentador, Mauricio Garza, también va a formar parte del equipo de conductores que estarán dando los por menores de lo que ocurre al interior, además de los retos a los que se enfrentaran los integrantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui