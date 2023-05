¿Se acabó el amor? Paulina Burrola confiesa porqué no tiene planes de casarse con Mauricio Ochmann

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mauricio Ochmann y Paulina Burrola son una de las parejas más estables en el medio artístico, por lo que las preguntas sobre si darán el siguiente paso en su relación son una constante cuando se encuentran con la prensa, pues cabe mencionar que ambo ya llevan más de dos años de relación, en la que han puesto en claro de son el uno para el otro a pesar de la gran diferencia de edades.

No obstante, en esta ocasión, la modelo reveló que acaba de celebrar su segundo aniversario como novia del actor, además de

confesar que no descarta convertirse en madre. “La pasé lindísimo, pues unas vacaciones muy merecidas, Mau no

se tomaba vacaciones desde hace dos años, entonces muy lindo, fue parte de nuestra celebración de dos años de noviazgo”, explicó Burrola.

Ante las preguntas sobre si en ese viaje de placer en Grecia recibió el anillo de compromiso por parte de Ochmann, la famosa

manifestó: “Por ahora no, hay que esperar un poco más la verdad, es que ahorita estamos disfrutando de la relación y estamos bien contentos así”.

Paulina Burrola confiesa porqué no tiene planes de casarse con Mauricio Ochmann

Sin embargo, al escuchar a los reporteros sobre el tema de llegar al altar con el protagonista de la serie 'El Chema', Paulina rechazó por completo esta posibilidad.

"Yo creo que todas ¿no?, como que desde niña piensas en el altar y así, pero yo siempre he sido un poco salida de lo tradicional, entonces por ahora no está dentro de mis planes”, expuso al respecto.

Sin embargo, poco antes de concluir la entrevista, la modelo de 30 años aseveró que no descarta convertirse en madre en algunos años. “Sí, claro, en un futuro, ahorita estoy muy enfocada en mi carrera”, expresó sin mencionar si ya ha platicado con Mauricio

sobre este tema.

Cabe mencionar que Ochmann tiene dos hijas, una de 19 años y otra de cinco, quienes son de distintas madres, siendo la progenitora de la más pequeña Aislinn Derbez, con quien terminó su relación en el año 2020, luego de varios años juntos a tal grado de que se pensaba que los dos se iban quedar juntos para siempre.

Fuente: Tribuna