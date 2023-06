Tras dejar Televisa y rumores de llegar a TV Azteca, Yordi Rosado anuncia que se uniría a Imagen TV

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Yordi Rosado dejó sin palabras a los televidentes debido a que en una reciente entrevista confirmó que luego de haber salido del aire en Televisa, ahora se encuentra en pláticas para unirse a la televisora de la competencia. Y aunque se había especulado que podría mudarse a TV Azteca debido a su reciente cercanía con Pati Chapoy, el también productor reveló que la oferta laboral la tiene en Imagen TV.

Yordi llegó a la empresa de San Ángel desde finales de los 90's y durante estas décadas activo pudo ser parte de entrañables proyectos como Otro rollo, Está cañón, La última y nos vamos y De noche todo pasa con Yordi Rosado. Sin embargo, hace algunas semanas el presentador nacido en la CDMX dejó entrever que ya no contaba con contrato de exclusividad en el canal pues visitó las instalaciones del Ajusco por primera vez.

¿La razón? Estuvo en el foro del programa Ventaneando para ser entrevistado por la periodista Pati Chapoy, luego de que ella apareciera en su Canal de YouTube. A los pocos días de que esto sucediera, en Televisa se confirmó que Rosado ya no formaba parte del programa Miembros al Aire y surgieron de inmediato especulaciones de que los ejecutivos decidieron 'castigarlo' por haberlos traicionado con la competencia.

Yordi entrevistó a Pati Chapoy

Además se dijo que quizá Yordi conseguía un puesto en el Canal Azteca Uno ayudado por Pati, pero al parecer esto se quedará en un simple rumor. Hace algunas horas el también escritor de 51 años fue captado caminando por los pasillos de Imagen Televisión y en una breve entrevista con reporteros del programa De Primera Mano, explicó que pronto podría llegar a las filas de la empresa: "Sí, estamos haciendo un proyecto, estamos en unas pláticas de un proyecto nuevo", dijo.

Pero cuando el reportero le pidió que contara detalles sobre la emisión que ya está preparando, el excolega y examigo de Adal Ramones no quiso filtrar información argumentando que aún no hay un trato cerrado: "Todavía se tiene que platicar con los ejecutivos, todavía estamos viendo, estamos en pláticas", dijo. Cambiando un poco de tema, Yordi también declaró que no se encuentra soltero y que está muy feliz en esta etapa de su vida.

Por otro lado, el conductor Gustavo Adolfo Infante también aumentó los rumores de que Rosado sí se integra a la empresa diciendo: "Yordi Rosado aquí por los pasillos de Imagen Televisión. Oí por ahí que se iba a integrar, oí, no estoy seguro, yo oí", dijo el especialista en farándula. ¿Te gustaría ver a Yordi Rosado conduciendo algún programa en esta televisora?

