TV Azteca en shock: Conductoras de 'Ventaneando' destrozan a Pedro Sola por hacer este comentario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de este 2023, Ventaneando, ha sido un show que no ha parado de dar de qué hablar, ya sea porque alguno de sus conductores agredió verbalmente a algún famoso, tal y como ocurrió hace unos meses con Yuridia; porque recibieron una orden de aprehensión, o porque alguno de los conductores tuviera algún problema de salud, como se anunció a principios de esta semana.

Si bien, ante todas estas situaciones, los conductores han tenido que permanecer en un frente unido, sin embargo, esta situación terminó durante la emisión del pasado martes, 30 de mayo, cuando hubo un tremendo pleito frente a las cámaras del vespertino de espectáculos de TV Azteca, ¿la razón? Pedro Sola habría mencionado que los temas como la infidelidad deberían normalizarse, tema que no le sentó muy bien a sus compañeras, especialmente a Linet Puente, quien hace 2 años se separó de su pareja, presuntamente por esta situación.

Pedro Sola revela su postura sobre la infidelidad

Todo ocurrió cuando presentaron una nota en la que hablaban sobre el revuelo que causó la presencia de Enrique Ponce, exesposo de Paloma Cuevas, en el programa español El Hormiguero, algo que en primera instancia no habría estado mal, de no ser por el hecho de que llevó a su actual pareja, Ana Soria, una joven con quien se lleva 25 años de diferencia, además en el país europeo existen fuertes sospechas de que iniciaron su relación mientras el extorero seguía casado con la actual novia de Luis Miguel.

Esta situación desató no solo la desaprobación del público español, sino de las conductoras de Ventaneando, por lo que Pedro Sola decidió no ser tan estricto y expresó que la gente "tendría que aguantarse", puesto las infidelidades ocurren siempre alrededor del mundo. Este hecho desató la molestia en Rosario Murrieta, quien fue la primera en cuestionar al presentador sobre sí él apoyaba a los "infieles" o a los "fieles".

Linet Puente destroza al conductor

Pedro Sola intentó defender su postura, asegurando que cosas como la infidelidad son un tema bastante "cotidiano", lo que provocó que las compañeras del presentador se molestaran aún más, sobre todo en el caso de Linet Puente, quien no declaró que en el programa "no se aceptan infieles", luego de ello le llamó la atención a Sola: "¡No! Peter, lo acabas de decir... Me va a dar algo", advirtió la famosa.

El debate se prolongó con Pedrito afirmando que las infidelidades se cometen a diario, mientras que Puente le advirtió que es un tema que no debe normalizarse; finalmente, el conductor tuvo que rendirse, al tiempo en el que señalaba que sus compañeras le habían "salido muy feministas". Como se mencionó anteriormente, es posible que Linet haya reaccionado de dicha manera porque hace poco más de 2 años, su pareja Carlos Luis Galán le habría sido infiel con una mujer más joven, hecho que jamás se logró confirmar.

Fuentes: Tribuna