Adiós Christian Nodal: Destapan posible romance entre Belinda y Peso Pluma; filtran las 'pruebas'

Ciudad de México.- Belinda y sus relaciones sentimentales siempre han dado de qué hablar y es que desde que era una estrella en Televisa hasta ahora que realiza proyectos internacionales ha tenido parejas poderosas y que pertenecen al medio del espectáculo. En horas recientes se ha comenzado a manejar la versión de que la actriz y cantante podría iniciar un romance con el artista del momento, Peso Pluma.

Como se sabe, la protagonista de telenovelas como Aventuras en el tiempo ha dejado ver que le atraen los cantantes que pertenecen al regional mexicano y es que presuntamente estuvo saliendo con Lupillo Rivera mientras eran coach en el reality La Voz Azteca, aunque cabe resaltar que ella siempre lo negó. Por otro lado 'La Beli' sí gritó su amor a los cuatro vientos con el intérprete sonorense Christian Nodal.

Hay que recordar que la artista mexicana-española tuvo un largo noviazgo con el originario de Caborca e incluso hasta se comprometieron en matrimonio en una íntima cena en España, pero el amor se acabó de una forma terrible. El ahora novio de Cazzu dijo que presuntamente ella era una interesada, pues expuso unos mensajes donde Beli le pide dinero para el dentista y prefirió acabar con sus planes de boda, por lo que comenzó a borrarse cada uno de los tatuajes que tenía en su honor.

Belinda ha tenido novios del regional mexicano

Y aunque Belinda se había mantenido soltera desde febrero del 2022 cuando ocurrió el truene, ahora ella y Peso Pluma han generado diversas reacciones luego de que en el programa de Telemundo Hoy Día se informara que los artistas comenzaron a seguirse en sus respectivas redes sociales. La conductora Penélope Menchaca expresó que no sería extraño que la española estuviera interesada en él, ya que la cantante ha mantenido en los últimos años relaciones amorosas con otros famosos del regional mexicano.

Todo inició cuando la cantante comenzó a seguir en redes sociales a Hassan, nombre de pila de Peso Pluma, y él hizo lo mismo", dijo Menchaca, según una declaración emitida por Agencia México.

La expresentadora de Televisa también refirió a que Belinda se ha dejado ver escuchando la música del originario de Zapopan: "Ella poco después compartió un video promoviendo un concierto, pero lo que llamó la atención fue que se escuchaba de fondo una canción de Peso Pluma", agregó. Debido a que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila de 'Doble P' ha sido tendencia las últimas semanas, Menchaca no descartó que este 'follow' solo se trate de alguna colaboración musical entre los famosos.

No obstante, Penélope no descartó la idea con respecto a que Belinda estaría interesada en el intérprete de éxitos como Ella baila sola en un plano más personal que profesional: "La realidad es que (Belinda) tiene un típico gusto por el regional mexicano, Lupillo Rivera, Nodal; Peso Pluma no sería nada extraño. Ya anduvo con Lupillo, ya anduvo con Nodal, no veo por qué no podría querer andar con él", finalizó la conductora de televisión. ¿Crees que Belinda y Peso Pluma podrían iniciar un noviazgo?.

Belinda y Peso Pluma se siguen en Instagram

