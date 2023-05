En la ruina y solo: Tras 4 años preso, dan dura noticia a Pablo Lyle y llenan de tristeza a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fieles admiradores y fans de Pablo Lyle recibieron una triste noticia durante la tarde de este jueves 4 de mayo luego de que surgiera la esperanza sobre su posible liberación a través de un proceso de deportación. Como se recordará, el reconocido exgalán de novelas de Televisa tiene más de 4 años en prisión por haber causado la muerte de un hombre cubano en Miami, Estados Unidos.

El protagonista de películas como Mirreyes vs Godínez fue detenido por autoridades estadounidenses luego de que en 2019 propinara un puñetazo a Juan Ricardo Hernández, un adulto de 63 años que perdió la vida días después del incidente de tráfico en el que se involucraron. Hace unos meses Pablo fue declarado culpable de homicidio involuntario del señor y en total le dictaron una condena de 13 años.

Esta pena consiste en 5 años en cárcel y 8 más en libertad condicional, más horas de servicio comunitario y talleres para manejar la ira. Sin embargo, en días pasados se destapó que el originario de Mazatlán, Sinaloa, podría salir antes de la cárcel ya que al parecer autoridades de EU querían deportarlo, según declaraciones de la abogada Sandra Hoyos. Este jueves la misma letrada aclaró el tiempo en que el artista volvería a México.

Pablo permanece detenido por la muerte de Juan Ricardo Hernández

Esta tarde Sandra apareció hablando en exclusiva ante las cámaras del programa Ventaneando y con documentos en mano, entre estos la orden que emitió el pasado 14 de abril la Corte Estatal de Florida pidiendo la cooperación de las autoridades de migración, la penalista reveló la fecha real en que Pablo regresaría al país azteca: "Tenemos evidencia que desde el 6 de abril, del 2023 hay una detención de Pablo Lyle por parte de inmigración".

¿Qué quiere decir eso?, ¿qué será deportado mañana?, no, absolutamente no. Siempre hemos explicado que existe un proceso para deportar a una persona", inició su explicación Hoyos.

Lyle, quien se especula ya no tiene una relación sentimental con la madre de sus hijos Ana Araujo, sí tendría posibilidades de no terminar su sentencia de forma completa, sin embargo, no es 100 por ciento probable: "La sentencia original fueron 5 años de cárcel, 8 de probatoria, cuando decimos 'no lo va a cumplir completo', existe la posibilidad de que no sea cumplido completo, normalmente es el 85 por ciento de condena y en ese momento inmigración lo puede recoger y deportarlo".

Durante la transmisión del programa de espectáculos hicieron hincapié en que Pablo Lyle culminará sus 5 años de arresto en septiembre de 2027, y será hasta entonces que se sepa si será deportado, pero resaltaron que por lo pronto su defensa legal se centra en la apelación a la sentencia recibida: "La deportación es eminente, el cuándo no lo sabemos, inmigración tiene sus procesos, tiene sus tiempos, yo creo, y mi opinión, lo probable es que lo recojan (lo deporten) tan pronto o 12 días antes de que termine su condena", añadió Sandra.

