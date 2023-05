Escándalo en Televisa: Tras despido, 'El Burro' Van Rankin buscaría venganza con Emilio Azcárraga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa siguen sin salir de los fuertes escándalos en los que se han visto envueltos, pues después del dramático despido del famoso actor y muy reconocido presentador, Jorge 'El Burro' Van Rankin, se ha comenzado a decir que este no se quedará de brazos cruzados y ya estaría buscando venganza en contra del productor Lalo Suárez, por lo que iría con su jefe y gran amigo, Emilio Azcárraga.

Como se sabe, Van Rankin mediante un video en su cuenta de Instagram, dio unas declaraciones en las que afirmó que Suárez lo había despedido de la noche a la mañana del programa Miembros Al Aire, destacando que ni siquiera su jefe sabía, alegando que se sentía muy dolido, dado a que ni siquiera lo pasaron a una de las oficinas del lugar, sino que lo hicieron en los pasillos, tras lo que mencionó que: "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara, que no te contesten pero bueno".

Por este motivo es que el productor de dicha emisión se presentó ante las cámaras de De Primera Mano, en donde en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, dejó muy en claro que no fue así como sucedieron las cosas: "Me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada", afirmando que no había un trasfondo turbio detrás de la decisión de prescindir de la presencia de Van Rankin.

'El Burro' se vengaría de Lalo. Internet

Ahora, según informes del canal de YouTube de Chacaleo, el expresentador del programa Hoy no solo ha decidido exponerlo ante las redes sociales, sino que iría directamente con Azcárraga buscando dos cosas: El despido de Lalo y su regreso al programa de Unicable, afirmando que 'El Burro' si no conseguía alguna de estas dos cosas, saldría a exponer todos los secretos de la producción del mencionado programa.

Sin duda, esto es una amenaza qué el poderoso alto mando de la empresa no podría pasar por alto, pues según los informes del canal de YouTube, en el pasado ya habrían aplicado la misma situación, ya que hace un par de años aparentemente trataron de despedir a Van Rankin pero no se pudo, dado a que el dueño de la empresa lo respaldo y exigió su regreso de inmediato a la programación, por lo que se cree que ahora pasaría exactamente lo mismo.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los presentadores involucrados o jefes de la empresa, no han salido para dar más declaraciones sobre comenzar una guerra interna entre ellos, buscando perjudicar al otro, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo anteriormente.

Fuente: Tribuna del Yaqui