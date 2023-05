Escándalo en TV Azteca: Apio Quijano estalla contra reporteros de 'VLA'; hubo golpes y empujones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se desató tremendo escándalo con el personal de TV Azteca, debido a que el reconocido y querido cantante, Apio Quijano, recientemente acaba de estallar contra reporteros de Venga la Alegría en medio de un evento, de quienes apenas y logró escapar entre los empujones y golpes que se hicieron presentes por accidente en la búsqueda de tener más respuestas.

Quijano recientemente fue captado por los medios de comunicación, tanto del Ajusco, como de Televisa y muchos más, llegando a un evento, y ante la fuerte polémica que vive su hermana, Federica Quijano, con la reconocida actriz y presentadora, Consuelo Duval, por el caso de presunto maltrato animal, el cantante fue abordado de manera inmediata por todos estos elementos de la prensa para cuestionarle sobre cómo se encuentra ahora la situación tan polémica.

Como se recordará, la semana pasada la integrante de Kabah a través de sus redes sociales mencionó que su hermano le había regalado una hermosa cachorrita de raza, destacando que siempre quiso una pero que no la había tenido, dado a que ella prefería adoptar, sin embargo, Duval hizo un comentario en el mencionado post que puso en dudo este altruismo, pues dijo que ella abandonaba a todos esos canes cuando no le parecían ciertas actitudes normales, como es el morder al jugar.

Ante estas polémicas declaraciones, Apio en su cuenta de Instagram no dudo el cuestionarle a Consuelo sobre si había sido hackeada, pues no creía que pudiera lanzar acusaciones falsas, mientras que su hermana en una entrevista con De Primera Mano dijo que estaba muy molesta y estaba considerando el interponer una demanda por la vía legal, dado a que ella no tenía nada que ocultar al ser una persona inocente que sí protegía a los animales.

Y aunque parecía que la polémica terminaría ya, dado a que pocas horas después de que se anunciara esta posible demanda, la presentadora de Netas Divinas salió a ofrecer una disculpa pública, parece ser que los medios no lo ven así, pues este tema fue lo que ocasionó que el cantante explotara ante ellos, ya que al escuchar las dudas sobre que estaba pasando, Apio optó por querer huir, situación por lo que los reporteros comenzaron a acercarse más, siguiéndolo.

Este hecho ocasionó que las cosas se salieran de control, y se hiciera un tumulto de gente, en la que los empujones, los gritos y los golpes accidentales no faltaran, así que el intérprete de La Calle de las Sirenas visiblemente molesto comenzó a decir que prefería irse pues "están todos muy agresivos", mientras que de fondo se escuchaba como alguien decía "no empujen" o "están pegando con el micrófono", hasta que Quijano logró huir.

