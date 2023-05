¿Infiel? Galilea Montijo confiesa que está destrozada tras divorcio e impacta a Televisa con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora Galilea Montijo, quien cuenta con 28 años de carrera en Televisa, nuevamente logró sorprender a todos sus admiradores y fans debido a que volvió a hablar de su divorcio en una entrevista con People en Español y contó lo difíciles momentos que está viviendo tras tomar esta decisión. Asimismo dejó impactado al público de la televisora al compartir una inesperada noticia.

La también actriz oriunda de Guadalajara, Jalisco, quien se especula conducirá la primera temporada de La Casa de los Famosos México, anunció la separación de Fernando Reina Iglesias hace apenas unas semanas, sin embargo, ya tenía tiempo soltera pues en el comunicado que difundieron hicieron hincapié en que ya habían terminado su proceso de divorcio. Inmediatamente después del anuncio, surgieron rumores sobre que el padre de su único hijo Mateo le había sido infiel.

En su reciente plática con People, Galilea puntualizó que a ella no le interesan lo que otros opinen de su ruptura: "Si te casas hay rumores, si te separas hay rumores. Para la gente lo extraño es no verte pelear... si no hay sombrerazos aquí, los que ganan son nuestros hijos. Es el papá de mi hijo y no tengo absolutamente nada malo que hablar de él". Sin embargo, la tapatía de 49 años también confesó que no siempre se encuentra del todo bien.

Estoy pasando como bien lo dices, sí, muchos lo llamaríamos duelo. Pero lo veo como esta parte de reconstruirme… Te puedo decir que me siento como en una montaña rusa de emociones".

La conductora estelar del matutino Hoy, donde lleva 15 años al aire, reiteró que una separación es de las cosas más complicadas que ha vivido: "Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves". Asimismo, recalcó que más allá de lo que la gente puede decir, esta ruptura amorosa la ha ayudado sobremanera: "Creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos".

Montijo confesó que este tiempo sin pareja la ha ayudado a reunirse con personas importantes para ella: "He tenido más tiempo sobre todo para reencontrarme con amigos y amigas que no veía... Me he sentido muy apapachada, esa parte de energía que te inyecta la familia es energía que le vas invirtiendo a tu persona", dijo y añadió: "Ahora me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama, ver mis series, ver películas. Lo que tengo ahora es tiempo de sobra".

Finalmente, la presentadora reveló que lo más importante por ahora es la estabilidad de su hijo, hecho que la llevó a planear un viaje con la primera esposa de Fernando, quien ahora es su mejor amiga: "Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos. Acabamos de armar un viaje con la mamá de los niños y con Mateo; nos vamos a ir a un viaje que ya querían hacer. Estoy pues organizándoles a ellos esta parte de que vean que cambiaron cosas pero que si seguimos siendo esa familia", explicó la artista.

Galilea y su familia

Fuente: Tribuna