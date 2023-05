Luto en Televisa: Le arrancan la vida a actor de 'Vecinos'; familia del famoso toma radical decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 3 de mayo, trascendió la noticia de que las autoridades de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció abiertamente que se reclasificaría el caso de la muerte del querido actor de Vecinos, Octavio Ocaña, quien falleció el 29 de octubre del año 2021, durante una persecución policíaca y aunque, en primera instancia, la Fiscalía del Estado de México, reveló que el histrión pelirrojo se habría quitado la vida a sí mismo, luego de casi más de 1 año de investigaciones, la verdad se estaría perfilando a un hecho más macabro.

Como algunos recordarán, el día de ayer, la hermana mayor de Octavio, Bertha Ocaña, comunicó a través de su cuenta de Instagram que la CNDH reclasificó el caso del actor de Hermanos y detectives como un homicidio doloso, también reconoció que los policías que le dieron persecución aquella fatídica tarde de viernes, habrían violentado diversos derechos del querido comediante, lo que derivó en su temprana muerte.

Octavio Ocaña perdió la vida el 29 de octubre del 2021 en una persecución policíaca

Si bien, esta noticia dio un vuelco en el caso, parece ser que la familia del actor de Amor letra por letra cuenta con más sorpresas para el público y es que, luego de haber avanzado tanto con el caso, este jueves, 4 de mayo, el padre de la celebridad, Octavio Augusto Pérez, paralizó al medio del espectáculo al revelar que habían tomado la decisión de hacer un documental basado en la vida y obra del actor que conquistó los corazones de la gente al dar vida a 'Benito Reevers'.

Ya que tengamos a los policías detenidos, cerramos el caso y haremos el documental aquí en la Ciudad de México, en Tabasco y Veracruz, lo voy a hacer con mis hijas, como tipo reality, iremos caminando, recordándolo, iremos a la tumba en Tabasco, vamos a pensar cómo hacerlo", mencionó el padre del famoso

Pero eso no es todo, ya que, la familia de Octavio se propuso a hacer que nadie olvide al famoso, incluso el mismo padre del actor mencionó para los medios que aquellos policías no mataron a su hijo, sino que, por el contrario, lo habían hecho "inmortal", cosa que dejó en claro al afirmar que las cosas no se quedarían únicamente en un documental, sino que querían hacer algo más trascendental.

Bertha Ocaña revela que la CNDH reclasificó el caso de la muerte del actor

Créditos: Instagram @berthaocaa

Resulta ser que, don Octavio, tiene contacto con el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, con quien habría hablado sobre la posibilidad de construir un monumento en honor al joven actor. Según palabras del señor, "hay mucha gente que lo quiere hacer, unos ingenieros", entre otras personas; sin embargo, por el momento busca darle resolución únicamente al caso del famoso y, luego de ello, procederá a lanzar el mencionado documental y el monumento.

Y aunque cualquiera podría pensar que las cosas terminarán ahí, la realidad es que esto no es así, ya que, la familia Pérez Ocaña busca rendirle el mayor homenaje posible a la vida de Octavio, por lo que también existe la posibilidad de que una calle, en algún municipio de su natal Tabasco sea bautizada con su nombre, cosa que también fue confirmada por el propio Octavio Augusto Pérez, hecho que de igual manera será atendido una vez que se cierre el caso por completo.

