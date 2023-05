Presa y divorciada: Tras salir del clóset y hundir a Legarreta, actriz vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien atravesó por varios divorcios, cayó en una dura etapa de adicciones y además estuvo arrestada, dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que este jueves 4 de mayo regresó al foro del programa Hoy. La talentosa intérprete dejó en shock a toda la audiencia de Televisa debido a su reaparición en este show ya que en el pasado tuvo un fuerte pleito con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Se trata de Lupita D'Alessio, quien además de tener éxito en la música también probó suerte en la televisora de San Ángel actuando en entrañables telenovelas como Cartas sin destino, Ana del aire, Paloma, Pacto de amor, Tiempo de amar y Lo Blanco y lo negro, pero además también trabajó en el Ajusco luego de quedarse sin su contrato de exclusividad. Su único proyecto en esta empresa fue Ellas, inocentes o culpables en el año 2000.

La llamada 'Leona Dormida' luego tuvo la oportunidad de regresar al Canal de Las Estrellas, pero se dijo que fue vetada por arremeter en contra de las titulares del matutino Hoy. Lupita acusó a 'La Gali' y a Andy de burlarse de su hijo, quien en ese momento se dedicaba a vender helados. De hecho estaba tan furiosa que se enlazó en vivo al programa y en plena transmisión las amenazó con "sacarle los ojos" sino paraban las humillaciones en su contra de su heredero.

Lupita estalló contra Andrea y Galilea

Hace algunos meses Lupita, quien admitió haber tenido romances con otras mujeres, estuvo dando varias entrevistas exclusivas en programas del Canal Azteca Uno como VLA y Ventaneando, donde se sinceró y habló sobre duros momentos de su vida personal como su etapa de vicios, sus múltiples divorcios, su rehabilitación, entre otras cosas. Sin embargo, este jueves 4 de mayo les dio un revés y hundió su rating al regresar a Televisa.

Sí, la querida Lupita D'Alessio reapareció en el foro de Hoy platicando con Galilea Montijo, Arath de la Torre, Andrea Legarreta y Raúl 'El Negro' Araiza, lo cual deja claro que su rivalidad con las titulares del programa ya acabó. La intérprete de 69 años contó que ahora que está por llegar a las siete décadas de edad reconoció que "ya es tiempo" de despedirse de los escenarios y promocionó su gira del adiós Gracias Tour donde estará compartiendo con su hijo Ernesto D'Alessio.

La 'Leona Dormida' además hizo íntimas confesiones sobre su vida privada y es que al ver a Arath no pudo evitar recordar que ella trató de conquistarlo años atrás: "Yo, cuando estábamos jóvenes, yo quería con Arath, cuando La Parodia, lo invité a salir y me dijo que no", expresó y el conductor explicó que para él era un honor. Por otra parte, la famosa también habló de su atracción por 'El Negro' Araiza: "Tú viniste después a romper todos los moldes, tú eres el actual y él pa' siempre", dijo provocando las risas de todos en el foro.

