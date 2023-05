Tras enterarse de que será papá, Christian Nodal toma dura decisión: "Es un proceso doloroso"

Ciudad de México.- El pasado 15 de abril, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, y su novia, la rapera de Argentina, Cazzu, lograron sacudir a todo Internet, después de que la intérprete de éxitos como Tú y Tú, Mucha data, La gatita y Nada, se presentara a dar un concierto en la Movistar Arena de Buenos Aires donde, muy al estilo de Rihanna, se quitó un abrigo holgado, lo que dejó entrever su abultado vientre.

Si bien, la noticia de que la pareja de cantantes fue confirmada solo hasta ese momento, la realidad es que desde el mes de febrero ya había rumores de que Cazzu y Nodal estaban esperando a un bebé. Todo comenzó durante la alfombra roja de los Premios lo Nuestro, momento en que la pareja fue captada muy acaramelada, especialmente Christian, quien se mostró tocando con ternura el vientre de la rapera.

Cazzu confirma su embarazo en la Movistar Arena de Buenos Aires

A raíz de esto, una fuente brindó una entrevista para la polémica revista de espectáculos, TV Notas, quien confirmó inicialmente que la pareja estaba esperando a un bebé desde el mes de enero; sin embargo habrían decidido abstenerse de dar la noticia debido a que el primer trimestre es el más delicado. El informante también confirmó que el cantante de Botella tras botella habría cambiado radicalmente su forma de ser, enfatizando en que se alejaría de la bebida y que se encontraba tomando decisiones más saludables.

Parece ser que la fuente era fidedigna, puesto recientemente, se confirmó que Nodal habría tomado la difícil decisión de borrarse todos los tatuajes que se había hecho en el rostro. A su vez, el propio cantante de éxitos como Dime cómo quieres, brindó una entrevista para el medio colombiano, El Tiempo, donde corroboró la noticia y brindó más detalles. Christian destacó que si bien, era una decisión difícil, puesto amaba sus tatuajes, su deseo era que su niña conociera su rostro como era en realidad.

Christian Nodal decide quitarse todos los tatuajes de su rostro

Christian Nodal hizo especial énfasis en que se trata de un proceso doloroso y, que incluso, iba en contra de su identidad, puesto pronto abriría una tattoo shop en Los Ángeles, pero también, el famoso parece ser consciente de que sus tatuajes forman parte de su pasado, por lo que era hora de comenzar a avanzar, sobre todo porque su pequeña, estaba programada a nacer para el próximo mes de agosto.

En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy a abrir muy pronto una 'tattoo shop' en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa en mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que me nace del corazón