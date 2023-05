Tras ola de divorcios en Televisa, Omar Chaparro da impactante anuncio sobre su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en Televisa se enfrentaran a toda una ola de divorcios, el reconocido cantante y querido actor, Omar Chaparro, en una reciente entrevista con Sale el Sol hizo un muy impactante anuncio con respecto a su matrimonio de más de dos décadas al lado de Lucía Ruiz de la Peña, con la cual tuvo tres hijos, señalando que no era la pasión ni el amor lo que los mantuvo juntos todos estos años.

Como se sabe, en el año del 2001, Chaparro llegó al altar con Ruiz de la Peña, momento en el que apenas estaba comenzando a ganar su mayor fama en su carrera dentro del mundo del espectáculo, por lo que ella ha permanecido a su lado desde los primeros momentos, atravesando las cosas más complicadas y también las de mayor éxito, incluso tuvieron a sus tres hijos, Andrea Chaparro, Omar Emiliano Chaparro y Sofia Chaparro.

Pero, en esos 22 años de matrimonio, aún estando profundamente enamorados, el actor acaba de afirmar que han tenido momentos de crisis muy difíciles, problemas que hicieron que ni si quiera ellos se pudieran ver ya que sentían que no se caían bien por la situación que pasaban, pero que aún así, jamás se soltaron, que siguieron viendo algo que parecía que nadie más tenía que ellos en ese momento.

Omar y Lucía. Internet

Según lo dicho por el expresentador de Sabadazo, su secreto no es el amor o la pasión, sino la admiración mutua que se hacen sentir día con día, siendo muy firma al decir que él trata de ser cada día un hombre del que su esposa se pueda sentir orgullosa y decir que admira, al igual que ella hace justamente eso, siendo contundente al decir que él admira mucho a Lucía por todo lo que hace en el hogar y fuera de este.

Pero, aunque destacó que antes que la pasión estaba la admiración, quiso destacar que también el mantener la llama encendida es muy importante, por lo que se esfuerza en que esa siga viva, riendo al momento de confesar que en ellos sigue más que encendida, pues no hay día en el que no quiera estar con ella, hacer de todo a su lado y sin quitarse las manos de encima, haciendo reír también a los presentes.

Finalmente, el reconocido actor de No Manches Frida, concluyó que para él el clave del éxito en cualquier aspecto de la vida es fracasar, esto pues señala que el equivocarse es una oportunidad mucho mayor para aprender y motivarte a seguir creciendo, a seguir dándolo más para superarte día con día, afirmando que si no fuera por sus fracasos y errores, él no habría logrado estar hasta donde ahora está.

Fuente: Tribuna del Yaqui