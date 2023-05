Tras polémicas declaraciones, exhiben a Martha Higareda y revelan si sus anécdotas son mentiras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, la guapa estrella de cine, Martha Higareda, ha estado en el ojo del huracán por algunas declaraciones que han sido tomadas como polémicas por toda la comunidad mexicana de internautas y es que, si bien, no ofendió a ningún sector de la sociedad, como ha ocurrido con famosos de la talla de Kanye West, la realidad es que la actriz de Las Juanas, si que logró sacudir a los usuarios de Twitter.

Todo comenzó cuando aseguró que rechazó hacer una película junto con el galán de todas las adolescentes de la década del 2010, Robert Pattinson, por protagonizar una película junto a Omar Chaparro: No manches Frida, hecho que fue tomado como una completa mentira por toda la comunicad de la mencionada red social de Elon Musk, donde comenzaron a revivir varios comentarios hechos por Higareda que fueron tomados como fuera de lugar.

Martha Higareda habría rechazado un proyecto con Robert Pattinson para aparecer en un filme con Omar Chaparro

Y es que, esta no sería la primera vez que la actriz de Cásese quien pueda, causó incredulidad entre millones, puesto hace algún tiempo dio una entrevista para Yordi Rosado, donde mencionó que comenzó a hablar cuando apenas tenía 4 meses de edad, también aseguró que el cantante de Thirty seconds to mars, Jared Leto, la habría pretendido, pero ella habría decidido rechazarlo porque tenía novio y no quería serle infiel.

Sin embargo, una de las cosas que más causó revuelo, fue cuando mencionó que conoció a Ryan Gosling al más puro estilo de una película romántica de Hollywood. En dicha anécdota, ella habría estado en un restaurante con una amiga, cuando su suéter se habría atorado en una de las sillas, lo que provocó que estuviera a punto de caer, pero el actor de La la land, logró atraparla. La famosa aseguró que el reconocido histrión le habría coqueteado sin miramientos.

A raíz de todo esto, la afamada experta en el lenguaje corporal y grafóloga de las estrellas, Maryfer Centeno, decidió analizar en uno de sus videos para TikTok, si Martha, en realidad, estaba o no mintiendo y, para sorpresa de propios y ajenos, todo parece indicar que la protagonista de Amarte duele, estaría diciendo la verdad, ¡así como lo lees! Y es que, según la dueña de Grafocafé, la actriz estaría convencida de que lo que dice es cierto.

Les juro que todos nos va a sorprender, la pregunta aquí es si ella está convencida de lo que está diciendo. Yo sí creo que (Ryan Goslin) le pudo haber tirado la onda, no lo veo descabellado, nota como lo dice, lo disfruta ese conjunto de textos, baja la cabeza y levanta la mirada es un gesto de seducción, Martha es una gran seductora

La grafóloga Maryfer Centeno asegura que ella sí le cree que Ryan Goslin coqueteó con ella (Martha Higareda)

Maryfer analizó un poco de la escritura y de la entrevista de la actriz, lo que le reveló un poco de la personalidad de Higareda, esto a su vez, lanzó que se trataba de una mujer sensual que disfrutaba mucho de las actividades físico vigorosas, además suele ser "coqueta" y es bastante inteligente, lo que de alguna manera concordaría con su declaración de que aprendió a hablar cuando apneas tenía 4 meses de edad.

