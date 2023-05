VIDEO: ¿Se cansó de la fama? Natanael Cano arremete contra una fan y como Bad Bunny, le quita el celular

Comparta este artículo

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Los corridos tumbados están de moda entre la población internacional, lo que ha llevado a exponentes como Peso Pluma a disfrutar de las 'mieles del éxito', justo como le pasó hace varios meses a Natanael Cano quien por este género también fue ampliamente reconocido al grado de llevarlo a hacerse de una basta fama y sorbe todo fortuna; no obstante, su reciente manera de actuar para con los fans lo ha llevado también a ser blanco de críticas pues, al estilo de Bad Bunny, así reaccionó con una seguidora.

A través de las redes sociales, se ha hecho popular un video donde el interprete de temas como Amor tumbado, Porte Exuberante o Ch y la Pizza disfruta de una noche de juerga en un antro de Guatemala el pasado fin de semana. Al ser reconocido por una asistente al mismo centro nocturno, al mujer no deja pasar la oportunidad de grabarlo; no obstante, el famoso no lo toma nada bien y actúa igual que el puertorriqueño Bad Bunny quien en el pasado genero controversia al arrebatar el dispositivo a una fan y arrojarlo a modo de evitar que lo recuperara.

Foto: Instagram

Medios locales han insistido en que los hechos sucedieron el pasado 30 de abril pero hasta ahora las imágenes le han 'dado la vuelta al mundo' por la manera en la que los seguidores del cantante internautas en general han reaccionado, pues insisten, es gracias a los fans que personalidades como ellos gozan de fama, por lo que no fue la mejor manera de actual con la chica quien solo buscaba tener un recuerdo de la vez que lo había encontrado.

Los artistas y famosos se deben a su público. Pero cuando la fama se les sube a la cabeza gracias a los fans, se convierten en ególatras", dice un comentario,

Como se puede observar en las imágenes, Natanael Cano nota que la joven se aproxima hasta donde está pero, lejos de tener una buena reacción, lanza el teléfono causando reacciones de asombro entre los presentes. Hasta ahora, no se sabe si al mujer afectada recuperó el dispositivo o si por la manera de actual del cantante es que tendrá que adquirir uno nuevo.

Bueno estuvo, para qué siguen a este tipo de gente”"o "Sigan idolatrando a estos tipejos", fueron algunos de los reclamos que se leen en las plataformas digitales.

En el pasado, Natanael Cano generó controversia pues dijo, era tan reconocido en el mundo que las marcas y los fans lo llenaban de halagos y hasta regalos. Ejemplo de ello fue cuando viajó a los Emiratos Árabes en 2022, momento en que informó que muchas veces su fama no lo dejaba disfrutar de un momento de esparcimiento, lo que llevó al público mexicano a tildarlo de exagerado pues nadie era tan famoso como para ser idolatrado de esta manera.

Momentos después, el artista resaltó que por su parecido con el cantante canadiense Justin Bieber es que quizá causara furor en cualquier país al cual viajaba, declaraciones que también lo llevaron a ser víctima de burlas pues los fans, sobre todo los del intérprete de temas como Sorry, Stay o Ghost le informaron que no había nada parecido entre ellos y que lo único que buscaba era generar controversia, algo que al parecer ya había conseguido.

Fuente: Tribuna / Twitter