VIDEO: Televisa despide al conductor Rulo Sker por violencia contra la cantante Elaine Haro

Ciudad de México.- A solo 1 día de haber protagonizado un fuerte escándalo con la cantante Elaine Haro, a quien interrumpió en plena presentación durante un evento de Bandamax, el presentador Rulo Sker fue despedido de Televisa. Mediante un comunicado, la dirección general de Telehit se pronunció respecto a la controversia del argentino e informó que este fue dado de baja de su plantilla de trabajo de manera definitiva.

La dirección general de Telehit informa que a partir de la publicación de este comunicado, Edgar Leandro Skerli, mejor conocido como Rulo Sker, queda separado de su trabajo como conductor de cualquiera de nuestras señales (Telehit y Telehit Música) y de la cancelación del show que él conducía llamado Tu talenco mis contactos, de manera inmediata", se lee.

Asimismo, el canal de televisión aseguró que siempre se ha caracterizado por "el profesionalismo y la buena relación que a lo largo de más de dos décadas hemos cultivado con el medio musical formado por artistas, disqueras, agencias de management, venues y con el público, por lo que no soportaremos ninguna conducta inapropiada ni poco profesional de nuestra plantilla de trabajo".

Édgar Leandro inició su carrera como presentador en Telehit a la par de Natalia Téllez; hasta el día de hoy tenía su propio programa, en el que buscaba artistas independientes para representarlos. Entre las primeras cantantes a las que aceptó representar fue a Elaine Haro, quien lo denunció por haberla agredido la noche de ayer miércoles en un evento de Bandamax.

La joven artista indicó que mientras estaba dando su presentación, Rulo terminó su show de forma inesperada. Una de las personalidades que estuvo presente durante este suceso fue Yeri Mua, quien estuvo como conductora invitada del evento del Día de las Madres. La influencer contó en una trasmisión en vivo que presenció el momento en el que el argentino la jaloneó antes del show.

Y poco después miró cómo Elaine estaba cantando en el escenario algunos covers, cuando Rulo subió y le arrebató el micrófono para reclamarle a la artista porque supuestamente estaba interpretando canciones que no podía, además, de que supuestamente la amenazó con acabarle su carrera. Por si no fuera suficiente, se fue a los golpes con un hombre en el podio.

Por último, horas antes de que Telehit informara de su despido, Rulo Sker publicó un video donde dijo: "Me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías y Elaine no puede tocarlas. Hasta acá llegó tu carrera. En Televisa y Bandamax hoy no me defendieron ni como conductor ni como mánager, se la mamaron. A mis jefes Carlos, Lalo Murguía: chin... a su madre, y si siguen pasando las canciones de Elaine, va a ver acciones legales".

