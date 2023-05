Belinda llega a 'Ventaneando' y revela el nombre de su nueva 'pareja'; es 13 años mayor que ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su inesperada ruptura con el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, en el mes de febrero del año 2022, la vida amorosa de la cantante pop, Belinda, se ha convertido en un tema de conversación muy concurrido entre sus fans y algunos medios de comunicación. Y si bien, la cantante de Luz sin gravedad ha sido vinculada románticamente hablando con algunos hombres, como uno de los herederos de las familias más ricas de México, Gonzalo Hevie Bailléres, la realidad es que la estrella de Bienvenidos al Edén, no ha dado el paso con ninguno de ellos y únicamente se ha limitado a levantar su carrera artística o... ¿no?

El pasado jueves, 4 de mayo, la cantante de La niña de la escuela y Amor a primera vista dio de qué hablar al revelar el nombre de su ¡nueva pareja! Pero musicalmente hablando, ya que, planea hacer una colaboración con su gran amigo, Babo, de Cartel de Santa, famoso con el que se le comenzó a relacionar después de que brindó una entrevista para un medio español, cuando se encontraba promocionando la segunda entrega de Bienvenidos al Edén.

Tras su ruptura con Nodal, Belinda vuelve a impulsar su carrera

En aquella ocasión, la exestrella infantil de Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate reveló que charlaba frecuentemente con Babo, resaltando el hecho de que él es un artista sumamente creativo, por lo que regularmente le envía algunas de sus canciones. A su vez, la cantante invitó a los españoles a escuchar la música del vocalista de Cartel de Santa, al mismo tiempo que calificaba a Babo de ser un "rapero muy cool".

Esto provocó que los fanáticos de ambos cantantes le pidieran a Belinda que hiciera una colaboración con el rapero y todo parece indicar que... sus peticiones fueron escuchadas fuerte y claro, puesto en días recientes, la cantante de La chapa que vibran y Edén llegó ante las cámaras del programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, donde confirmó que tanto ella como Babo lanzarán su propio dueto.

Belinda y Babo lanzarán un nuevo tema juntos

Si bien, Belinda ha resaltado por ser una actriz y cantante, la realidad es que durante su relación con Christian Nodal lanzó muy poca música, aunque luego de su ruptura consiguió estrenar siete sencillos: Si tú me llamas, Eden, Me encantaría, Colorblind, Un traguito, No estamos locos y Mentiras Cab... tema que se cree le habría dedicado a su exprometido, el cantante de Dime cómo quieres.

La realidad es que la cantante mencionó para Ventaneando que está trabajando en nueva música, entre ellas se encuentra el tema de estrenará con Babo, a quien denominó como uno de sus amigos más queridos, así como también resaltó que su respeto hacia él como artista es muy grande, por lo que se espera que este tema que ambos lanzarán dé de qué hablar para los próximos meses.

Pronto, pronto voy a sacar música, de verdad. Sí vamos a hacer colaboración (con Babo) porque es un gran amigo, lo admiro mucho y lo respeto

