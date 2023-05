Casi muere: Yolanda Andrade se ahoga en llanto tras crisis de salud y manda mensaje a Verónica Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 5 de mayo la reconocida conductora Yolanda Andrade reapareció ante la prensa luego de haber sido hospitalizada de urgencia la semana pasada y confirmó lo que mucho se había estado especulando: estuvo al borde de la muerte. La también actriz originaria de Culiacán, Sinaloa, fue captada llegando a las instalaciones de la XEW, lugar donde se graba el programa Montse & Joe.

La intérprete de las telenovelas Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos no pudo contener las lágrimas y acabó ahogada en llanto al confesar los duros momentos que vivió tras su hospitalización y además de que vio muy cerca la muerte. Y aunque se dijo que posiblemente tenía un tumor en la cabeza, ella explicó que se trata de un aneurisma y que además tiene indicaciones de no trabajar, pero ella decidió acudir a los foros.

Yolanda, quien señaló que se encuentra sumamente agotada por todo lo que ha vivido en las últimas semanas, no desaprovechó la oportunidad para agradecer todas las muestras de preocupación y cariño que desató su problema de salud frente a las cámaras y dijo: "Estoy muy agradecida por la gente que me ha mandado mensajes de amor, de cariño, de las manifestaciones de cosas tan bonitas, yo les agradezco de todo corazón”, dijo conmovida y entre las lágrimas".

La querida estrella de Televisa respondió al mensaje que presuntamente le habría enviado Verónica Castro sobre el karma, mismo que muchos catalogaron como una indirecta para ella: "Sí, pero también está el dharma, si tienes conocimiento también debes tener conocimiento del dharma, y vamos a practicar el dharma, con amor". Y al escuchar los rumores sobre que su mal estado de salud se debe a la práctica de brujería, Yolanda se negó a contestar.

Verónica habría lanzado indirecta a Yolanda

La sinaloense manifestó que acudía a las instalaciones de la XEW para hablar con la productora sobre su ausencia y no quiso entrar en polémica: "Reina, estoy cansada, ya estoy cansada, de verdad, mira, tengo un problema en el ojo que no se ha quitado por la aneurisma que tengo acá (cabeza)". Yolanda también fue cuestionada obre si considera que la madre de Cristian Castro le desea el mal y así respondió: "No…de mi boca nunca he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir y aquí estoy”.

Y es que como se recordará, 'Joe' dijo años atrás que 'La Vero' y ella tuvieron un romance y que incluso hasta se casaron de forma simbólica. Finalmente, ante la interrogante sobre si pensó que ya no saldría de ese mal estado de salud, la conductora reflexionó y le dijo a la reportera que le hizo esta pregunta que era muy imprudente de su parte insistir en ese tema: "Qué buena pregunta… ¿Que si me da miedo la muerte?, todo mundo se va a morir".

Todo mundo en este momento se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio o también podemos pasar por momentos de milagro, porque los milagros existen", agregó.

Posteriormente, Andrade nuevamente agradeció todo el cariño que le han hecho llegar por medio de las redes sociales y dijo que gracias a todas las oraciones que el público de San Ángel hizo por ella pudo salir del hospital: "Hay muestras de amor y tú no tienes idea, el prenderle una veladora a alguien, esa luz emana mucho, esas luciérnagas a mí me iluminaron mi camino, o sea, yo estoy aquí de milagro", declaró.

