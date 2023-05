Golpe a Televisa: Angélica María se queja de 'Hoy' y arremete ¿contra Legarreta y Galilea Montijo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana del viernes 5 de mayo la querida actriz y cantante Angélica María reapareció ante los medios de comunicación mexicanos luego de haberse mudado a Estados Unidos y sorprendió a sus millones de seguidores al hacer fuertes confesiones. Al regresar al foro del programa Hoy, la también conductora hizo fuertes acusaciones en contra de una conductora de Televisa y también se quedó de este matutino.

Como se recordará, la primera actriz de melodramas como Rosalinda, La antorcha encendida, Bendita mentira y La fea más bella tenía tiempo sin pisar las instalaciones de San Ángel, y durante estos años de retiro se especuló que los ejecutivos la habían vetado. Y es que inmediatamente después de quedarse sin contrato de exclusividad, Angélica apareció en TV Azteca dando entrevistas a Pati Chapoy para Ventaneando.

Esta mañana la intérprete de 78 años llegó al matutino de Las Estrellas para promocionar sus próximos proyectos musicales en México y de paso también recordó su etapa como conductora de Hoy, pero hizo fuertes revelaciones. Resulta que la llamada 'Novia de México' explotó en plena transmisión en vivo contando que renunció a este programa porque no le gustaba el formato: "Yo no aguante y me fui, la neta".

La madre de Angélica Vale no tuvo pelos en la lengua y arremetió sin pensarla dos veces en contra del entonces productor de Hoy asegurando que la hizo firmar su contrato con engaños: "Era otro programa el que me habían ofrecido, no este... Iba a ser un programa donde iba a cantar, a tener invitados, otra cosa". Además declaró que debido a sus problemas en la vista, se le hacía muy difícil leer el monitor.

Galilea Montijo también recordó un épico momento en el que doña Angélica María se echó a dormir en plena transmisión en vivo y Andrea Legarreta recordó que era evidente que no estaba cómoda haciendo Hoy: "Dijo: 'Yo me voy a dormir porque no estoy haciendo nada'". Raúl 'El Negro' Araiza defendió a la querida actriz asegurando que el productor de aquel entonces "estaba malito" y que por ello parte del elenco no se sentía contento.

Y por si faltaba algo más, la querida intérprete también recordó que su famosa hija la pasó mal por culpa de una conductora del matutino, pero no estaba hablando ni de Andy ni de Galilea: "Nosotros no estuvimos en sábado para que no nos echen luego", dijo Legarreta pues esto ocurrió en Hoy Sábado. Según Angélica, una expresentadora del programa despreció a 'La Vale' pero no quiso detallar de quién estaba hablando: "Hasta mi hija estuvo y le hicieron hasta la ley del hielo... No me acuerdo, pero creo que... ya que ella se los cuente".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy