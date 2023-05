"Me asusté mucho": Apio Quijano revela en 'VLA' que reporteros de TV Azteca lo lastimaron en evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse envuelto en tremendo zafarrancho, el reconocido cantante y actor, Apio Quijano, en una entrevista con Venga la Alegría acaba de revelar que "me asusté mucho" al ver a la prensa lanzarse asó sobré él, destacando que los reporteros de TV Azteca desafortunadamente lo lastimaron un poco en el evento en el que las cosas se salieron de control con ellos.

El pasado jueves 4 de mayo, Quijano fue captado por los medios de comunicación, entre ellos los del Ajusco, mientras que iba llegando a un evento, y sin dudarlo se abalanzaron sobre él para cuestionarle sobre la polémica que vive su hermana, Federica Quijano, con la reconocida actriz y presentadora, Consuelo Duval, por el caso de presunto maltrato animal, sin embargo, este se negó a dar declaraciones y quiso huir.

En ese momento que trató de escapar sin decir nada, todos los presentes se lanzaron hacía enfrente buscando poder detener al integrante de Kabah, ocasionando así un verdadero zafarrancho, pues los periodistas y el artista comenzaron a recibir empujones y golpes accidentales, por lo que él visiblemente molesto comenzó a decir que prefería irse pues "están todos muy agresivos", mientras que de fondo se escuchaba como alguien decía "no empujen" o "están pegando con el micrófono", hasta que Quijano logró huir.

Ahora, la mañana de este viernes 5 de mayo, el intérprete de Las Calles de las Sirenas decidió realizar una entrevista por videollamada con uno de los reporteros presentes al momento del incidente, a quién le afirmó que se había "asustado mucho" debido a que en sus más de 30 años de carrera nunca había estado en medio de un "zafarrancho de ese estilo", por lo que fue muy impactante para él estar en uno.

Ante este, pidió que lo entendieran, que había ocasiones en las que prefiera no hablar de ciertos temas, al no ser el momento adecuado o por no estar listo simplemente, destacando que el que se le lanzaran así lo asustó y que además terminó lastimado con varios golpes recalcando una vez más que "jamás me había tocado que fueran tan agresivos" y que "nunca me habían empujado ni dado micrófonazos"

Finalmente, el cantante mencionó que espera continuar con una buena relación con los medios de comunicación, incluso le dijo directamente a Flor Rubio que ya lo perdonara y volviera a quererlo, que él solamente quería que entendieran su postura y respetaran cuando no desea hablar públicamente de un tema que considera privado, destacando que con el tema de Consuelo y su hermana solo dijo que le alegraba la disculpa que recibió Federica.

