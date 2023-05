¿Por qué sonará el himno de la Champions en la coronación de Carlos III y Camila Parker?

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este sábado se realizará la coronación de Carlos III en la Abadía de Westmister y todos los amantes del futbol escucharán una melodía muy conocida, pues se entona en los partidos de la UEFA Champions League. Sin embargo, muchos se preguntarán la razón de esto. Se trata del 'Zadok the Priest', un himno que tiene una historia igual de grande que el reino Inglés y la propia Monarquía.

Carlos III se convertirá en el próximo Rey de Inglaterra, en el momento en el que le pongan el aceite consagrado, sonará el himno de la Champions League. Pero todo tiene una razón de ser. Esto es debido a que 'Zadok the Priest' es un himno de coronación, también conocido como Zadok el sacerdote, y es uno de los himnos de la coronación que Händel escribió para Jorge II en 1727, por lo que todos escucharán el majestuoso himno.

George Friedrich Händel escribió cuatro himnos de coronación: 'The King Shall Rejoice'; 'My Heart is Inditing'; 'Let Thy Hand Be Strengthened' y 'Zadok the Priest'. Todos fueron trabajos diferentes sin ninguna conexión en la composición. Sin embargo, se publicaron como un solo proyecto musical. Se debe mencionar que esta pieza fue escrita con el propósito de sonar durante la coronación de Jorge II.

Coronación de Carlos III, Foto: BBC

¿Por qué se comenzó a utilizar en la UEFA Champions League?

En 1992 este himno sonó por primera ocasión en la máxima competición de clubes de futbol en Europa, pues la UEFA, organismo rector de este deporte en el continente decidió utilizarlo para darle una banda sonora a la competición, pues este himno sonaba en muy pocas ceremonias durante el año. Cabe señalar que el himno actual lo adaptó el británico Tony Britten para que se escuchara durante los partidos de la Champions League.

Esta banda sonora la interpreta la Orquesta Filarmónica Real y cantada por Academy of Saint Martin in the Fields. Ahora, durante una de las ceremonias más importantes del siglo, el futbol estará presente de alguna manera, pues Inglaterra recibirá a su nuevo Rey y no podría ser de otra manera que con un himno de campeones. Esto marcará una nueva etapa de Reino Unido, pues, el sucesor de Isabel II tomará el poder.

UEFA Champions League, Foto: UEFA

La UEFA Champions League, conocida como la Copa de Europa, es la competencia europea de clubes organizada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), considerada la más importante y prestigiosa del continente europeo. Algo que ha caracterizado esta competencia es la magia que se ve en los partidos con la música que la rodea.

Fuente: Tribuna