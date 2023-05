¿Presintió su muerte? Kevin 'Kaletry' dejó triste mensaje antes de ser asesinado junto a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cientos de habitantes de la CDMX y del todo territorio mexicano se encuentran en shock luego del terrible suceso que ocurrió la tarde de ayer jueves 4 de mayo cuando el influencer Kevin 'Kaletry' fue asesinado a sangre fría mientras participaba en una conferencia de prensa junto a Wendy Guevara de 'Las Perdidas'. Horas antes de morir, el también cantante y youtuber compartió un triste mensaje. ¿Habrá presentido su muerte?

El lamentable suceso tuvo lugar dentro del patio delantero de un domicilio ubicado en la avenida Benjamin Franklin número 197 de la colonia Hipódromo-Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde Wendy reunió a diversos medios de comunicación para presentar su proyecto La eskuelita de Wendy y Marlon, donde participaría el fallecido, también 'La Perdida', Aimep3, 'La Bebeshita', Jenny de la Vega, entre otros influencers.

En entrevistas posteriores al asesinato, Guevara ha declarado que Kevin, de apenas 26 años de edad y al parecer originario de Puerto Rico, era un desconocido para ella y que esta tarde sería la primera vez que tendría contacto físico con él, pues solo lo había conocido a través de reuniones virtuales: "Yo apenas iba a conocer a este chico que murió lamentablemente, no conocía a varios de los influencers que iban a estar, apenas nos íbamos a conocer".

Asimismo 'La Perdida' declaró que ella no sabe nada de la vida de 'Kaletry' ni a qué se debería su asesinato: "Lo mataron a sangre fría, estamos muy asustados, nos están preguntando que si nosotros sabemos algo, no sabemos absolutamente nada... no sabemos porqué lo dañaron". Por su parte el novio de Wendy declaró que él sí conoció a Kevin por otro asunto laboral, pero de igual manera resaltó que de su vida privada no estaba enterado.

Mientras el misterio continúa en las redes tras el inesperado asesinato de este youtuber y cantante, fans del mismo han quedado en shock al ver el último mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, donde acumulaba poco menos de tres mil seguidores. Muchos internautas han estado especulando que Kevin podría haber presentido su muerte pues escribió una sentida frase junto a un video en el que aparece conduciendo su moto.

Esto dice la última publicación que hizo 'Kaletry': "Hay momentos en los cuales quieres tirar la toalla y dejarlo todo por miedo, pero jamás te rindas, a veces la siguiente llave pueda ser la que abra la puerta", escribió y utilizó el #VamosALlegarLejos. El fallecido intérprete solía compartir este tipo de frases motivacionales, pero sin duda alguna sus últimas palabras causaran eco entre sus seres queridos. En paz descanse.

