Tras años retirado de Televisa, exactor de TV Azteca se vuelve mujer y aparece irreconocible en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de las telenovelas, quien inició su carrera en Televisa y que luego estuvo probando suerte en TV Azteca, dejó sin palabras a todo el público debido a que hace varias horas apareció en el programa Hoy luego de que se volvió mujer y de haber hecho su última telenovela en 2005. Se trata del famoso Armando Palomo, quien tras su transición se hizo llamar como Libertad Palomo.

El artista mexicano saltó a la fama por su trabajo como impecable villano de exitosos melodramas tanto en México como en Venezuela. Algunos de sus proyectos más exitosos en la televisora de San Ángel fueron Rosa Salvaje, Alondra, Juana Iris, Más allá del puente y La Picara Soñadora. El actor se convirtió en una mujer transexual luego de prestar su cuerpo para interpretar al entrañable personaje de 'Bugambilia' en la exitosa puesta en escena Aventurera.

Pero sin duda alguna su proyecto más exitoso fue en la televisora del Ajusco y se trató de la novela Los Sánchez en el 2005, donde interpretó a 'Laisa' sin embargo, fue la última vez que le dieron trabajo en la televisión. En su reciente aparición en el Canal de Las Estrellas a través de la entrevista que dio a Hoy, Libertad denunció que no ha regresado a las telenovelas porque no le ofrecen un papel digno y solo la limitan a interpretar a personajes trans.

Antes y después de Libertad Palomo

Así lamentó Palomo que los productores no estén interesada en su talento luego de decidir cambiar su físico: "Yo he perdido mucho trabajo por una decisión de vida y no lo lamento de ninguna manera, yo sigo trabajando, lamento que no nos veamos en la televisión algún tiempo, pero si siguen pensando que solo puedo hacer papeles transgéneros, pero sí tengo la capacidad de seguir actuando", dijo ante las cámaras del matutino.

Asimismo la famosa estrella de 44 años compartió que ella nunca se identificó como hombre y fue esto lo que la animó a cambiarse de género pero dijo que fue muy difícil para ella aceptar que era una mujer transexual: "Lo hice pero era algo con lo que yo nací, vaya, no fue algo de una moda, o que fuera influenciada por nadie". Libertad además recordó el escándalo que vivió cuando intentó viajar en avión usando una identificación falsa que lo presentaba como Jacqueline Aristegui.

Y es que hay que recordar que estuvo 24 horas arrestado y además fue condenado a 3 años de prisión pero fue puesto en libertad bajo fianza. Ahora la actriz presume que fue una de las primeras personalidades de la comunidad que hizo legal su cambio de género: "Me metieron a la cárcel, estuve acusada de cosas que no había hecho y si me ven aquí afuera es porque no tuve nada qué ver, acusaciones (falsas), mi caso sentó jurisprudencia en este país".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy