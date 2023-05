Tras despido de exconductor de 'Hoy', Memo del Bosque arremete contra Televisa: "Contaré mi caso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que saliera a la luz que fue despedido "injustificado" del famoso exconductor del programa Hoy y reconocido actor, Jorge 'El Burro' Van Rankin, el querido productor de televisión, Memo del Bosque, a través de sus redes sociales no dudo en arremeter en contra de los altos mandos de Televisa, en donde afirmó que "contaré mi historia", dado a que también prescindieron de él en varias ocasiones.

Como se recordara, hace varios días que Van Rankin a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló que el productor, Lalo Suárez, lo había despedido de Miembros Al Aire, afirmando que fue de la noche a la mañana, sin previo aviso y que estaba dolido, dado a que ni siquiera lo pasaron a una de las oficinas del lugar, sino que lo hicieron en los pasillos, mencionando que: "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara".

Ante este hecho, varias celebridades, tanto de la televisora San Ángel como de TV Azteca y otras empresas, mostrándole con mensajes su apoyo, y uno de ellos fue Memo, el cual compartió una imagen al lado de Van Rankin en el que le escribió un mensaje en el que le dijo: "Ánimo @burrovan, si ya sabes como son en Televisa Networks que toman decisiones vicerales en base a intereses personales. Ya te contaré mi caso", dando a entender que le pasó algo igual.

Pero no un caso reciente, sino que señaló que fue algo del pasado, aclarando para todos aquellos que "me han preguntado sobre esta foto y el mensaje escrito, claro que pronto les contaré cómo fue que me quitaron Telehit, algo ya del pasado pero que vale la pena contarlo", dejando en claro que había mucho por decir, aunque no aclaró cuando es que iba a hablar ni que era lo que iba a decir, solo que fue en su paso por el mencionado canal.

Y aunque señaló que la historia es de hace muchos años, también se ha recordado que hace un par de meses él a través de sus redes sociales lanzó un comunicado en el que informó que ya no formaría parte de dicha televisora, expresando que: "Hoy, después de 30 años, digo adiós a mi casa Televisa, donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional", agradeciendo a sus jefes por "toda la historia de vida compartida".

Ante este hecho, el famoso actor de 40 y 20 dio una respuesta, expresando que le agradecía mucho el que le haya enviado ese mensaje en apoyo, destacando que "ya vienen cosas buenas", dando a entender que tendría entre manos un nuevo proyecto en otra empresa para comenzar otra etapa en su vida, después de haber cerrado este episodio con la empresa de Emilio Azcárraga de esta manera tan abrupta.

