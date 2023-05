¿Vetado de TV Azteca? Ricardo Salinas Pliego rechaza a 'El Burro' Van Rankin tras despido de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador Jorge 'El Burro' Van Rankin ha estado en tendencia a lo largo de toda la semana luego de confirmar que había sido despedido del programa Miembros al Aire, el único proyecto que tenía activo en Televisa en la actualidad. Ahora el también actor y comediante se volvió la burla en las redes sociales debido a que fue humillado por el propio Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

¿'El Burro' se quiere cambiar a las filas del Ajusco? Como se recordará, el artista de 59 años ha trabajado durante toda su carrera de forma exclusiva en la televisora de San Ángel, donde realizó telenovelas como Carita de ángel y Salomé y fue parte del reparto principal de la serie Qué madre tan padre. Asimismo condujo el programa Hoy, hasta su despido a finales del 2020, y recientemente protagonizó 40 y 20 y luego Perdiendo el juicio.

Desafortunadamente 'El Burro' ya no es de los consentidos de la empresa pues ya le quitaron su contrato de exclusividad. Sumado a ello, el pasado lunes 1 de mayo confesó que lo corrieron del Canal Unicable de forma inesperada y en pleno pasillo de la televisora: "Fue un poquito desagradable, lo hicieron en el pasillo de San Ángel, sin darme una explicación después de 14 años", expresó en un Live que hizo a través de su cuenta de Instagram.

Tras compartir esta noticia, hace algunas horas Van Rankin mostró su deseo de entrevistar a Ricardo Salinas Pliego y mediante las redes invitó al empresario a su canal de YouTube llamado En Estado Inconveniente donde realiza entrevistas. El dueño del Ajusco frenó en 'seco' al expresentador de Hoy y le dijo que prefería no aceptar su propuesta: "Don Ricardo, ya no se enoje, por cierto ¿cuándo lo entrevisto?", escribió el conductor.

Y así fue la contundente respuesta de Salinas Pliego: "Nombre yo no me enojo, lo que pasa es que hay muchos delicaditos y todo toman como enojo... Gracias por su interés de entrevistarme, pero no gracias". Ante este escenario, 'El Burro' fue objeto de burlas de los seguidores del millonario empresario: "'No gracias' jajajaja, y menos ahorita que estás sin chamba y te corrieron a la v...", escribió un internauta.

Y como ya es conocido, don Ricardo le siguió la corriente a algunos de los usuarios: "Así es... que entreviste mejor a su patrón, mi amigo Emilio". De la misma manera, otros internautas mencionaron que pedir la entrevista quizá fue la forma sutil de Van Rankin para buscar trabajo en TV Azteca. ¿Te gustaría verlo conduciendo algún programa como Venga la Alegría?

Cabe resaltar que el productor Lalo Suárez explicó en entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que Televisa le pidió modificar a su elenco y que por ello Van Rankin fue despedido: "Me pidió la empresa que hubiera cambios en ‘Miembros al Aire’ y así se hicieron, nada más, cómo se han hecho siempre, no pasa nada", señaló Suárez.

