Confirman al reemplazo de 'El Burro' Van Rankin en 'Miembros al Aire' y él anuncia traición a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Jorge 'El Burro' Van Rankin continúa dando de qué hablar luego de destapar su presunto despido injustificado de Miembros al Aire. Recientemente el también comediante y actor mexicano confirmó que la producción de esta emisión de Televisa ya tiene listo a su reemplazo y volvió a arremeter contra el programa, asegurando que sin él van a fracasar y el rating se irá hasta los suelos.

El exconductor del programa Hoy ha hecho diversas declaraciones luego de que lo dejaran fuera del Canal Unicable y en su aparición en el programa La Saga de YouTube arremetió duramente contra la televisora de San Ángel. Y es que Jorge había sido parte de Miembros al Aire desde que comenzaron sus transmisiones hace más de una década, por lo cual le dolió mucho no ser considerado para el resto de transmisiones.

Ante las cámaras de La Saga, 'El Burro' volvió a expresar su molestia por la forma en la que lo sacaron de la mencionada emisión donde también participan 'El Negro' Araiza y Paul Stanley y culpó directamente al presidente de Televisa Networks, Damián Villar: "Este programa está grabado el 1 de mayo, me corrió el señor Damián Villar que nunca me lo dijo, me mandó con el productor, me corrieron sin ningún tipo de información".

Además Van Rankin, quien ha estado en telenovelas como Carita de ángel y Salomé, también adelantó que es probable que Televisa ya tenga listo a su reemplazo y el nuevo conductor de Miembros al Aire sería nadie más y nadie menos que Leonardo de Lozanne, quien ya había formado parte de este programa durante sus inicios. El presentador dijo que no tiene nada en contra del exesposo de Sandra Echeverria y expresó: "Me corrieron, creo que va a entrar Leo de Lozanne y que le mando muchos saludos, él no tiene nada que ver".

Eso sí, Jorge volvió a dejar entre ver su enojo con el proyecto que se transmite por televisión de paga y explicó que su ausencia provocará muy bajos niveles de rating: "Se les va a caer el programa". Por otro lado, el exintegrante de Telehit mencionó que tiene planeado unirse a la competencia de Televisa, pero es importante aclarar que no se unirá a TV Azteca. De hecho es probable que 'El Burro' no la tenga fácil para ingresar al Ajusco ya que hace poco Ricardo Salinas Pliego se negó siquiera a darle una entrevista.

Primer elenco de 'Miembros al Aire'

Van Rankin presumió por todo lo alto que la próxima semana estará de invitado por primera vez en el Canal ESPN, pues hay que recordar que él tiene años que dejó de tener contrato de exclusividad. El mexicano de 59 años aparecerá como invitado del programa Futbol Picante para hablar sobre el balompié y las críticas no le han faltado, además de que algunos mencionan que podría aprovechar para pedir trabajo en esta compañía.

Fuente: Tribuna