FOTOS: Katy Perry sufre tremendo accidente en plena coronación del Rey de Inglaterra, Carlos III

Londres, Inglaterra.- La jornada de este sábado, 6 de mayo, se celebró la coronación de Carlos III y aunque tanto los organizadores del evento, como el resto de la Familia Real Británica se preocupó por el hecho de que todo saliera como debía ser y no ocurriera ningún tipo de incidente, en este tipo de ceremonias de gran magnitud es imposible predecirlo todo y siempre ocurre algo inesperado, tal y como le ocurrió a la estrella pop, Katy Perry.

Como algunos sabrán, la cantante de The one that got away, Last Friday y Harleys in Hawaii fue invitada a la coronación del nuevo monarca de Inglaterra, no porque tuviera algún vinculo con la Familia Real Británica, ya que ella es originaria de Santa Bárbara, California, Estados Unidos. El verdadero motivo por el que Katy acudió a la celebración es porque ella, junto Lionel Richie serán los encargados de dar el concierto de la coronación de Carlos III.

Katy Perry acude a dar el show de Carlos III

El hecho de que la novia de Orlando Bloom sea la encargada de ello deriva del hecho de que prácticamente todos los cantantes de gran nivel declinaron la invitación del Rey Carlos III para dar el show. Desde hace varios meses, tabloides británicos revelaron que varios famosos habían sido propuestos, entre los que se puede mencionar a Adele, Harry Styles, Ed Sheeran, Robin Williams, Elton John, entre otros, pero éstos se habrían negado una u otra razón.

Por lo que a los organizadores no se les ocurrió una mejor opción que buscar otras opciones como Katy Perry y Lionel Richie. Es bajo este contexto que la cantante de Hot n Cold fue vista durante la jornada de este sábado, vestida con un conjunto sastre lila, diseñado por Vivienne Westwood, con un sombrero de gran tamaño, guantes a juego, una notable gargantilla y unos aretes, algo que fue criticado por los expertos reales porque su atuendo era demasiado llamativo por lo que sería esencialmente un evento religioso.

Sin embargo, el mal trago no se quedó ahí, puesto de acuerdo con algunas fotografías distribuidas por el medio Page Six, la cantante de California Gurls tuvo un mal momento justo antes de ingresar a la Abadía de Westminster, ¿la razón? Estuvo a punto de sufrir un tremendo accidente. En las imágenes se aprecia a Perry caminando segura de sí misma, lamentablemente el concreto estaba mojado por la típica lluvia londinense, lo que provocó que sus tacones blancos de aguja resbalaran por el concreto.

Katy Perry está a punto de sufrir estrepitosa caída

Aunque la intérprete de Part of me logró evitar la estrepitosa caída, si se puede apreciar que se llevó un gran susto. Aunque parecía ser que las desgracias de Katy se detendrían ahí, la realidad es que esto no fue así, puesto se viralizaron algunas imágenes de ella, algo desorientada, puesto no logró encontrar su lugar al ingresar al recinto donde se llevaría acabo la coronación.

