Kate Middleton 'deslumbra' en la coronación del Rey Carlos III; con este 'look', homenajea a Lady Di

Londres, Reino Unido.- Este 6 de mayo, el mundo entero tiene los ojos puestos en Londres pues el Rey Carlos III fue coronado en la Abadía de Westminster al igual que la Reina Consorte, Camila Parker. Si bien se esperaba que toda la familia real e invitados internacionales atrajeran la atención de los medios de comunicación, la favorita del público ha sido la Princesa de Gales, Kate Middleton y el look que usó para tan importante evento.

Los Príncipes de Gales y sus hijos llegando a la Abadía de Westminster

Con la muerte de Isabel II el pasado 8 de septiembre del 2022, los entonces Duques de Cambridge se convirtieron en los primeros en la línea de sucesión pues, con base al protocolo, el primogénito de la finada monarca y el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, Carlos, dejaba a un lado su título de Principe de Gales al convertirse el nuevo rey de Inglaterra, puesto que le dejó a su primogénito, William.

Al estar a un paso de la corona, muchos se preguntaban cuál sería el look que luciría Middleton para la coronación de su suegro. La gran sorpresa fue que, además del majestuoso vestido de la firma Alexander McQueen, la Princesa de Gales portó un par de aretes de diamantes que en el pasado usó Lady Diana, madre de su esposo, algo con lo que sin duda, la pareja real le hizo un homenaje 'Lady Di' quien fue un personaje muy querido por el pueblo británico y claro, el mundo entero.

Kate Middleton usó los mimos aretes que portaba Lady Diana. Foto: especial

El momento en que Kate Middleton llegó a la Abadía de Westminster causó revuelo entre los presentes y el mundo entero, pues además de haberlo hecho antes que los hoy reyes de Inglaterra, cautivó a la audiencia con su atuendo, el que además fue muy similar al de la princesa Charlotte quien en redes sociales ha sido calificada como 'mini Kate'. Cabe destacar que además de haber homenajeado a Diana de Gales, la Princesa dejó ver también que portaba el collar que el rey Jorge VI le hizo a su hija, Isabel antes de ser coronada, por lo que también involucraba a la finada monarca.

Kate Middleton homenajeó también a la Reina Isabel II durante la coronación.

Ambas joyas han llamado la atención en ocasiones pasadas pues varias veces tanto Lady Diana como Isabel II las consideraron para eventos importantes. No obstante, también atrajo mucho la atención las túnicas reales que usó la Princesa y claro, el manto de la Real Orden Victoriana en color azul profundo que resaltó todo su aspecto, pues contaba con bordes en color escarlata.

Medios oficiales han resaltado que este atuendo fue a pedido de Carlos III y Camila; sin embargo, la manera en la que Kate lo lució provocó que no solo se consagrara como una de las integrantes de la familia real más relevantes, sino que además impone estilo a todo el público. Especialmente porque la futura reina no optó por llevar una tiara de flores o alguna corona dado su estatus, sino que en su lugar el look lo enmarcó el tocado de hojas de lingotes de plata y cristales de la colección Jess Collett x Alexander McQueen que por supuesto, encajaba con el vestido.

Esta no es la primera vez que Kate Middleton rinde homenaje a Lady Diana o a la Reina Isabel. Tan solo basta recordar que durante la ceremonia de recepción de los gobernadores y primeros ministros que se dieron cita para la coronación, en el almuerzo realizado en el Palacio de Buckingham, la Princesa de Gales usó un par de aretes que también le pertenecieron a Isabel II, joyas que aya había dejado ver el el momento en que se llevaba a cabo el funeral de la monarca.

Kate Middleton también homenajeó a Isabel II un día antes de la coronación.

