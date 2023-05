Tras 11 años en Televisa, Michelle Rodríguez queda fuera de 'Me caigo de risa' ¿por exigente y carera?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Michelle Rodríguez, quien comenzó su carrera en la pantalla de Televisa hace más de 11 años, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues se ha confirmado que este 2023 no será parte del exitoso programa Me caigo de risa. Tras rumores de que la también cantante presuntamente estaba exigiendo mucho dinero, ahora se ha confirmado que ya no forma parte de la 'Familia Disfuncional'.

La hermana del querido influencer Manu Nna realizó su debut en el Canal de Las Estrellas desde 2012 actuando en la exitosa telenovela Amores verdaderos donde dio vida a la sirvienta 'Polita'. Después estuvo en otros melodramas como Qué pobres tan ricos y Mi corazón es tuyo, así como de los programas La Rosa de Guadalupe, 40 y 20 y hasta el reality ¿Quién es la máscara? pero sin duda alguna su proyecto más exitoso fue MCDR.

Aunque Michelle arrancó como parte del elenco original de este proyecto transmitido por el Canal 5, ahora se ha revelado que ya no será parte del programa. Hace algunos meses el periodista Álex Kaffie reportó mediante su columna en El Heraldo de México que la actriz estaba exigiendo mucho dinero a los altos mandos de San Ángel para ser parte de la novena temporada: "Michelle Rodríguez está exigiéndole muuuuuuucho dinero a Televisa para participar en la novena temporada de Me Caigo de Risa".

Fuente: Internet

Y es que durante los últimos años la intérprete originaria de Xochimilco se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más cotizadas pues no ha parado de hacer televisión, diferentes obras de teatro musical y hasta películas en el extranjero. Recientemente la producción de Me caigo de risa compartió el poster oficial del elenco y efectivamente Michelle ya no aparece, además de que tampoco está en los promocionales de la gira por México que realizará este equipo.

Supuestamente la encargada de reemplazar a la actriz de 39 años sería Roxana Castellanos, la nueva integrante de la 'Familia Disfuncional'. Otro de los nuevo será también el polémico Mau Nieto, quien en la actualidad enfrenta un escándalo luego de que Ricardo O'Farril destapara las malas mañas y delitos que hay en la comedia mexicana. El resto del elenco sin Rodríguez está integrado por Mariazel, Jerry Velázquez, Gaby Platas, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Armando Hernández, Ricardo Margaleff, Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán y 'El Guana'. El estreno de la novena temporada será el 5 de junio en punto de las 20:00 horas (tiempo de CDMX).

Fuente: Instagram @larox07

Fuente: Tribuna