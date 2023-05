(VIDEO) Visita express: Captan al príncipe Harry abandonar Londres tras la coronación del Rey Carlos III

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- De manera oficial, Inglaterra tiene ya a un nuevo rey pues este sábado 6 de mayo se llevó a cabo en la Abadía de Westminster la coronación de Carlos III y Camila Parker quien funge como Reina consorte. Aunque se sabía que el suceso no llegaría a su fin con la ceremonia en el templo de más de mil años de antigüedad, sino que además habrá una recepción en el Palacio de Buckingham y un concierto a realizarse el día domingo 8 de mayo, uno de los sucesos que más ha llamado la atención es la presencia del Príncipe Harry quien se dijo, ya abandonó suelo inglés para cumplir ahora con sus deberes como padre.

Días antes de la coronación, se confirmó que el hijo menor de Lady Diana y Carlos III sí estaría en tan importante evento; no obstante, no acudirá acompañado de Meghan Markle, su esposa y quien además comparte el título de duquesa de Sussex, pues coincidentemente, la coronación se realizó el mismo día en que Archie, hijo mayor de la exactriz y el royal, cumple cuatro años.

Harry en la Abadía de Westminster. Foto: Twitter

El royal de 38 años de edad, ha estado envuelto en polémica, especialmente porque tras la salida de un documental en Netflix donde tanto él como Meghan expusieron roces con la familia real, la controversia se ‘remató’ cuando en el libro 'Spare', éste compartió todas sus memorias, lo que incluyó a su hermano William y a Kate Middleton, Príncipes de Gales y hoy, los primeros en la línea de sucesión al trono. Por este hecho, ha llamado la atención que desde su arribo a Londres, se le ha visto estar solo, es decir, no cuenta con el apoyo de ningún miembro real ni siquiera al tratarse de familiares más alejados.

En ese sentido, se ha comentado que antes de la ceremonia de coronación, ingresó solo a la Abadía de Westminster y con ello, quedó relegado en la tercera fila. Basta recordar que Harry al haber renunciado el 2020 a ser un miembro activo, también perdió privilegios, lo que explica el motivo por el cual no estuvo presente en la foto oficial desde el balcón del Palacio de Buckingham como sucedió con el Príncipe Andrés, hermano del hoy rey Carlos III.

Mientras todo el júbilo se centraba en la salida de los reyes quienes abordaron el Golden State Coach, carroza hecha de oro y halada por ocho caballos, el Príncipe Harry salió también solo y sin la atención de ningún royal de la Abadía. Acto seguido, abordó un automóvil que se dijo, lo condujo hacia la aeronave que lo llevará de regreso a California pues, luego de haber cumplido con su deber como hijo del Rey, ahora le toca hacerla de padre y estar presente en el cumpleaños número cuatro de su primogénito quien reside en Montecillo.

Sus planes para el viaje fueron cortos y pronto regresará a Los Ángeles para estar con su hijo, Archie, quien hoy celebra su cuarto cumpleaños", resaltaron medios.

Medios de comunicación británicos han resaltado que, mientras Harry ocupaba su lugar en la tercera fila de la Abadía, le dijo a la Princesa Beatriz, hija del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que al término de la ceremonia, sus planes eran retornar a California para estar con su familia. Por lo que aseguran ese entendió cómo le decía a la princesa que saldría "directo al aeropuerto", lo que aparentemente sucedió.

Si bien se ha hecho énfasis en que Harry solo llevó a cabo una visita rápida a Londres, la realidad es que nadie lo vio entrar al Palacio de Buckingham. No obstante, también se ha hecho viral que, por su ubicación en la Abadía de Westminster, la pluma del traje militar que usó la Princesa Ana no le dejó ver nada, e incluso, trata de moverse a modo de hallar un ángulo que le permita presenciar los hechos pues, a final de cuentas, para eso atravesó el mundo.

El traje de la princesa Ana no dejó ver a Harry en toda la ceremonia. Captura de pantalla

Andrés tampoco fue bien recibido

A decir de las imágenes, el príncipe Harry no fue bien recibido por la familia real pero no fue el único, ya que el Príncipe Andrés también fue de los relegados en el evento e incluso, fue abucheado por el público. Cabe recordar que el hijo favorito de Isabel II fue acusado en el pasado de abuso sexual contra una menor de edad, lo que lo llevó a ser despojado de sus títulos reales y militares, eventos que explican porqué no es considerado por la familia y mucho menos, para las fotos oficiales.

El periódico The Sun ha arrojado que, mientras el hermano menor del Rey Carlos III se dirigía a la Abadía, el público notó su presencia y comenzó a abuchearlo, lo que causó un gesto de desagrado e incomodidad en el royal de 63 años de edad. Por su parte, otras de las críticas que ha recibido es que, a diferencia de Harry, el príncipe Andrés usó túnicas ceremoniales, lo que por su rango, no le estaba permitido hacer.

El príncipe Andrés y la princesa Eugenia de York. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna / Twitter / The Sun