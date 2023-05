Adiós Joe Alwyn: Taylor Swift olvidaría a su ex con guapo cantante; esta sería la prueba de su amor

Comparta este artículo

Nashville, EU.- Todo parece indicar que la famosa y reconocida cantante, Taylor Swift, le habría dicho adiós a Joe Alwyn y su romance de seis años, pues ahora se dice que ya habría olvidado a su ex con el famoso y guapo cantante, Matty Healy, siendo su prueba de amor el hecho de que fue visto en la carpa VIP en el concierto que ella ofreció en Nashville hace poco, despertando así los rumores de que estarían comenzando una relación sentimental.

Como se recordará, la mañana del pasado domingo 9 de abril se hizo viral la noticia de que hace un par de semanas la intérprete de Lover y el actor inglés habrían tomado la decisión de terminar su relación y según la información que dieron los portales de noticias, cómo Entertainment Tonight y la revista People, todo habría sido de la mejor manera y de mutuo acuerdo por temas importantes para ellos, sin dar muchos detalles.

Ante este hecho, comenzó a decirse que la pareja habría terminado pro un tercero en discordia y no en común acuerdo como se había dicho, pero como suele suceder, la famosa mejor amiga de Selena Gomez y el histrión en ningún momento salieron a dar declaraciones de su separación, dejando todo en simples rumores y especulaciones, sin dar explicaciones de lo que estaba pasando, siguiendo con sus carreras.

Matty viendo Taylor. Internet

Ahora, los rumores de que habría alguien más en el corazón de Swift han ido en aumento, dado a que la noche del pasado sábado 6 de mayo, se captó a Matty en el Estadio Nissan de Nashville, en donde presentó uno de sus shows como parte de su 'Eras Tour', bailando y cantando a todo pulmón sus temas mientras que los fans lo grababan y él no se preocupaba al respecto, ni se ocultó en ningún momento.

Cabe mencionar que los rumores de su relación comenzaron hace un par de semanas y hace unos días el medio The Sun ya había dicho que esto ocurriría y él se presentaría a ver a la rubia, pues señalaron que "tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que ha sido un montón de FaceTime y mensajes de texto, pero ella no puede esperar a verlo de nuevo.

De igual manera se mencionó que el creador de Somebody Else voló desde Filipinas, donde estaba debido a que tuvo en días pasados dos presentaciones con su banda, dónde afirman que le hizo un sutil guiño a la cantante sobre el escenario, aumentando así los rumores de que esta relación estaría creciendo cada vez más y no tardarían en formalizar algo.

Fuente: Tribuna del Yaqui