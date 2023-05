Adiós TV Azteca: ¿Rojo o Azul? Conoce al próximo qué será el eliminado del 'Exatlón All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que otro de atleta va a tener que decirle adiós a TV Azteca como sucede cada semana, pues recientemente ya se reveló si será un Rojo o un Azul el que se convertiría en las próximas horas en el siguiente eliminado de la competencia deportiva, Exatlón All Stars, dejando completamente sorprendido a los miles de espectadores de la emisión con su nombre.

Como se sabe, la emisión deportiva de la empresa del Ajusco, esta próximo a llegar a su gran final, en el que se va a conocer al ganador de campeón de campeones, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando estos deben de jugarse en competencia el estar en la Villa 360 o el campamento y sobre todo cuando se juegan la supervivencia para mantenerse intactos.

Ahora, este domingo 7 de mayo una vez más uno de los atletas que aún permanecen en competencia va a tener que decirles adiós a sus compañeros, debido a que se disputará otro duelo mixto de eliminación, pues habrá tanto mujeres como hombres, de ambos colores, luchando con cinco vidas para permanecer otra semana más, buscando ese mencionado trofeo, que cada vez está más cerca de salir ante cámaras.

Los Rojos perderían a uno. Internet

Y como es costumbre, las cuentas de spoilers no se hicieron esperar para anunciar quién sería la nueva eliminada, pues al parecer será otra mujer la que deba irse, pero contrario a la semana pasada, que se fue Liliana Hernández del equipo azul, en esta ocasión dicen que sería una del equipo rojo la que debería de despedirse del resto de sus colegas, tras haber estado desde el minuto uno en sus tierras.

Según lo que informaron, sería la famosa atleta, Nataly Gutiérrez, la que no podría conseguir vencer a los otros tres contrincantes con los que se enfrentaría en el duelo de eliminación, siendo aparentemente Josue Méndez el que la dejaría sin su última vida, por lo que lamentablemente se quedaría a solo un par de semanas de llegar a la gran final de la tan afamada competencia que sigue dando mucho de que hablar.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase al aire la eliminación este domingo 7 de mayo.

Nataly Gutiérrez. Internet

