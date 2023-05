Alarma en Televisa: Conductora de 'Hoy' sufre desmayo en camerinos tras pleito con la productora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reportó que una famosa conductora, quien no cuenta con exclusividad en Televisa y que hace unos años estuvo trabajando en Imagen TV, habría sufrido un desmayo dentro de los camerinos de la televisora ya que presuntamente tuvo un problema con la productora del matutino, Andrea Rodríguez Doria. De acuerdo con información brindada por Martha Figueroa, la persona que encendió las alarmas fue Maryfer Centeno.

La conocida grafóloga es una de las personalidades que más da de qué hablar en la televisora de San Ángel, donde comenzó su carrera hace más de una década. En el año 2020 María Fernanda había renunciado al matutino del Canal de Las Estrellas luego de un supuesto pleito con la fallecida productora Magda Rodríguez y se unió a Sale el Sol pero duró unos cuantos meses en esta emisión. Finalmente el pasado 2021 regresó a Hoy con la sección 'La lupa'.

La exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde dio mucho de qué hablar por sus encontronazos con el jurado y con Shanik Berman, siempre ha tenido fuertes pleitos con varias personalidades del espectáculo, algunos de los más recientes han sido con Papi Kunno y Niurka Marcos, afortunadamente con ambos pudo hacer las pases. Desde hace varias horas Centeno se apoderó de la atención de la prensa pues se reveló que tenía presuntos problemas de salud.

Figueroa declaró que Maryfer tuvo un fuerte disgusto en el programa conducido por Andrea Legarreta, al grado de que terminó desmayada: "Lo que pasa es que Maryfer Centeno siempre llega a última hora, llega a las 5 de la hora… Entonces la última vez llegó muy rápido y bueno, no había tiempo para que ella tomara bien el micro, ni de que se sentara tranquilamente, como la gente", dijo ante las cámaras del programa Con permiso.

Supuestamente la producción se negó a recibirla en la emisión porque llegó demasiado tarde: "Entonces, ya estando maquillada, le dijeron: 'no, ya no vas a entrar'... le dio tal cosa de que le dijeran que ya no iba a entrar que se desmayó". Y 'La Figuerolas' añadió que nadie tomó en serio a la experta en grafología luego del desmayo: "Pobrecita, que nadie la pelaba y todo mundo le pasó por encima, porque además era el día que iba a ir Paulina Rubio y todo mundo traía pendiente".

Martha cerró esta información diciendo que la única persona que se preocupó por Centeno fue 'El Capi' Albores. Cabe resaltar que en días pasados la reconocida grafóloga acabó ahogada en llanto en un video que publicó en sus redes donde se sinceró y reveló los problemas de salud que ha tenido: "Lo que tuve fue epilepsia, crisis atónicas se detonan después de estrés o situaciones complicadas", declaró Maryfer.

