Cirugía le deformó la cara: Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, habla sobre su depresión

Los Ángeles, California.- Priyanka Chopra es una actriz y cantante originaria de la India que saltó a la fama en el 2000, luego de que fuera coronada como Miss Mundo. Años después, se casó con el músico Nick Jonas, miembro de la popular banda Jonas Brothers, con quien tiene una familia. Sin embargo, no todo en su vida han sido éxitos en Hollywood y Bollywood (industria cinematográfica en idioma hindi), pues en 2003 se sometió una cirugía que le deformó el rostro y le causó depresión.

Priyanka Chopra Jonas rompe el silencio sobre su depresión. Foto: Facebook

En una conversación que tuvo para el programa de radio de Howard Allan Stern, The Howard Stern Show, Priyanka Chopra Jonas habló de uno de los momentos más duros de su carrera y de su vida: la ocasión en la que se sometió a una cirugía plástica, por temas de salud, pero que por poco le arruina la vida. Según el testimonio de la cantante, luego de ser coronada Miss Mundo 2000, comenzó a padecer resfriados y dolores de cabeza muy intensos y frecuentes. También tuvo problemas para respirar.

Tras consultar a un médico recomendado por personas cercanas, este le dijo que tenía un "pólipo en la cavidad nasal que tendría que ser extirpado en el quirófano". Supuestamente, la cirugía sería "rutinaria" y no representaría problema alguno para la esposa de Nick Jonas, por lo que accedió. Lamentablemente, luego de la operación, cuando le quitaron las vendas, su madre y ella quedaron "horrorizadas", pues su cara estaba deformada.

Cuando me quitaron las vendas y descubrieron el estado de mi nariz, mi madre y yo nos quedamos horrorizadas. Mi nariz original había desaparecido. Mi cara era completamente distinta. Ya no era yo [...] Cada vez que me miraba en el espejo, veía a una extraña", compartió Priyanka Chopra.

Desde ese momento entró en una fuerte depresión ya que tenía varias cintas en espera para grabar. Los medios de comunicación, además, la apodaron 'Plastic Chopra', y el acoso hizo que ya no quiera salir de casa. Por fortuna, su padre, Ashok Chopra, la animó a someterse a una operación correctiva en la nariz: "Estaba aterrorizada, pero él me dijo: 'Estaré en la habitación contigo'"; sólo así pudo, recordó. Aunque al final necesitó varias cirugías, al final logró "normalizar su rostro".

Aunque me costó unos cuantos años, me he acostumbrado a esta cara. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no me sorprendo, hice las paces [...] Esta es mi cara. Este es mi cuerpo. Puede que tenga defectos, pero soy yo", compartió la Chopra Jonas.