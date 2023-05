Drama en Televisa: Roberto Carlo revela si galán de novelas renunció a proyecto por sus preferencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta parece ser que dentro de Televisa se ha desatado un fuerte drama, debido a que recientemente se le cuestionó al famoso actor y reconocido presentador, Roberto Carlo, este acaba de revelar si es verdad que el famoso galán de novelas, Salvador Zerboni, en una ocasión decidió renunciar a un proyecto en el que deberían de trabajar por él a causa de sus preferencias sexuales.

Como se sabe, Carlo hace varios años que públicamente salió del clóset y se declaró abiertamente homosexual, después de varios años siendo uno de los galanes más queridos en la empresa San Ángel, después de personificar al clásico niño guapo y más cotizado en la novela Atrévete a Soñar, motivo que influyó para que al hablar sobre su orientación recibiera miles de mensajes en apoyo de las millones de fans.

Tras este hecho, el reconocido histrión ha estado en diferentes proyectos importantes, aunque dedicándose principalmente a la conducción al formar parte del reconocido matutino de Sale el Sol hasta hace un par de años, cuando él fue despedido ante los cambios que avisó la producción, hecho que a él lo dejó algo sacado de onda, pero que dijo que no le molestó y entendía que esas cosas pasaban.

Afortunadamente, la salida del matutino de Imagen TV no le afectó y rápidamente consiguió trabajo en la empresa San Ángel, siendo invitado a sus programas y actualmente triunfando en el teatro con una obra en la que representa a la comunicad LGBTQ+, pues interpreta a una drag, hecho que ha mencionado le causa mucha emoción el poder representarlos y hacer eso que más ama que es actuar.

Pero, en medio de la entrevista le cuestionaron a Roberto si era verdad que el famoso y reconocido integrante de Reto 4 Elementos en verdad le había dicho que no a trabajar en la obra de teatro al saber que él estaría presente, más que nada por el hecho de que el presentador tendría preferencias hacía otro hombres, y no tanto por el hecho de que no se toleraban o alguna pelea, sorprendiendo a todos.

Ante esta pregunta, el actor se mostró un tanto irritado y negó rotundamente que haya pasado eso, afirmando que Zerboni ni siquiera había sido convocado para formar parte de la puesta en escena en la actualidad, sino que su propuesta fue hace mucho tiempo, uno en el que él no había sido considerado, descartando así ese aparente ataque de homofobia de su colega de la televisora.

