Juan José Origel le manda 'recadito' a Pedro Sola por hablar de él: "A mi no me cae bien Pedro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Juan José Origel dio de qué hablar al enviarle tremendo recadito a su excompañero de cámaras, Pedro Sola, con quien trabajó hace más de 20 años, cuando ambos eran conductores de Ventaneando, junto a Pati Chapoy. Si bien, luego de la salida del conductor de La Oreja, de TV Azteca, se dijo que quedó en muy malos términos con la titular del programa de espectáculos, tiempo después se comprobó que esto no fue así, aunque si parece tener algunos roses con Sola.

Todo comenzó hace unos días, cuando el presentador, que es famoso por su error con la promoción de las mayonesas, habló de más y mencionó que Juan José Origel habría llevado a uno de sus novios a Ventaneando, el cual aunque era atractivo, también tachó de ser muy "tonto", por otro lado, mientras que en otra ocasión tildó al presentador de Con derecho de admisión de haber dejado de ser audaz en sus show y lo calificó de haberse vuelto alguien más que nada reservado.

Derivado de estas dos ocasiones, 'Pepillo' decidió no quedarse callado y le respondió a Sola en plena transmisión del programa que comparte con Martha Figueroa, Con Permiso, donde comentó, a modo de broma, que a él no le agrada del todo Pedro Sola, especialmente porque anda hablando cosas que solo le corresponden a él, para posteriormente señalar que a él no le interesaba lo que se dijera sobre su persona.

A mí no me cae bien Pedro, porque anda hablando cosas que no debe andar diciendo, yo ya le dije. A mí no me importa (lo que digan), ¿tú crees que a estas alturas del partido me va a importar que hablen de mí? Todo lo que quieran, digan, hagan lo que quieran, mira: Yo ya voy de salida

Luego de esto, Origel brindó con una copa de vino, mencionando que prefería desahogar sus penas mientras brindaba, que yendo a terapia. Finalmente, le envió un certero recado no solo a Pedro Sola, sino que también lo hizo con Pati Chapoy: "Yo sé perdonar.. hay que saber perdonar aunque te ofendan", y si la indirecta no quedó del todo clara, su compañera, Martha Figueroa atinó a mencionar: "Ahí les hablan Pati y Pedro, no anden de chistosos".

Y es que, tanto Patricia como Pedrito, Daniel Bisogno y el resto de conductores de Ventaneando son famosos precisamente por no recibir de buena manera las criticas en su contra, un ejemplo de esto ocurrió cuando miles los comenzaron a cancelar por apoyar a Antonio Berumen y tachar de mentiroso al actor Mauricio Martínez, quien denunció haber sido abusado por el primero, lo que provocó que los presentadores fueran despreciados por la gente y, para evitar leer los comentarios negativos, decidieron bloquear los comentarios en sus redes sociales.

Por otro lado, Bisogno y Chapoy han sido acusados de bloquear a sus seguidores, cuando éstos les hacen alguna crítica negativa con respecto a su comportamiento con otros artistas. Esto mismo habría ocurrido cuando todos los conductores de Ventaneando fueron criticados por ofender a la cantante, Yuridia, a quien en diversas ocasiones insultaron por su aspecto físico y tacharon de "gorda", motivo por el que los presentadores bloquearon a algunos seguidores y posteriormente bloquearon la opción de comentar en sus redes sociales.

Fuentes: Tribuna