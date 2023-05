Luna en Escorpio: Así afecta todavía a tu signo zodiacal el poderoso eclipse lunar; predicciones y amuletos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer eclipse lunar del año acaba de pasar pero no por ello deja de ser poderoso, pues el fenómeno natural coincidió con la denominada Luna de Vesak, la cual se sabe es una de las más poderosas del año pues tiene una gran influencia sobre el ascendente de este signo; si quieres saber cómo afecta al resto de los signos zodiacales, la astróloga Mhoni Vidente te dice. Toma nota y feliz domingo.

Aries

El eclipse lunar que acaba de pasar te sugiere tomarte en serio el cuidado de tu salud y sobre todo, enfocarte más en la actividad física; quizá estés realizando algo que te permita mantenerte en forma pero no es suficiente. En los aspectos del amor, quizá te sientas un poco rezagado pero no es que no haya solución, la comunicación será clave.

Tauro

Puede que estés atravesando por un problema que te agobia y pienses que no haya solución, recuerda que es un buen momento para acercarte a aquellos que en el pasado te dieron un buen consejo o que incluso te ayudaron a salir avante. Deja a un lado la arrogancia y trabaja más en tu humildad, verás que esto te ayudará a salir del bache.

Géminis

A todos a veces nos distraen diversas cosas que poco a poco nos alejan del objetivo, en tu caso sabes que has abusado de ello y esto podría traer de graves problemas especialmente en el ámbito del trabajo; en los aspectos amorosos, es un buen momento para consolidar una relación o incluso prestar más atención a los que te rodean pues alguien está tratando de llamar tu atención.

Cancer

Últimamente te sientes muy nervioso y eso te está llevando a vivir bajo mucha tensión, lo que debes hacer hoy es aprovechar el eclipse queda pasado el cual significa renovación y acercamiento, los cuales deberás manejar a nivel personal; dedícate tiempo a solas para ti e incluso date algún capricho, te ayudará a subir tu ánimo. Si estás en el proceso de conocer a una nueva persona, no eches por la borda todo lo que has logrado.

Leo

Sientes que estás atravesando por obstáculos que quizá lo merezcas, recuerda que todo es sinónimo de aprendizaje y pronto descubrirás el motivo por el cual tuviste que afrontar tanto sufrimiento; si escuchas algún rumor, no creas todo de inmediato, usa tu intuición para descubrir quién es la persona que busca hacerte daño. Cuida tus recursos, puede que quizá necesites realizar una fuerte inversión.

Virgo

Aprovecha este día para disfrutar con tu familia y amigos, el trabajo te ha mantenido alejado de todos ellos y sienten que simplemente ya no te interesa. Evita creer y sobre todo caer en chismes, esto podría llevarte a enfrentar disputas con las personas con las que menos deberías discutir. Es un buen momento para planear un viaje aunque la recomendación es que no lo realices a futuro, piensa en algo productivo quizás para el fin de año.

Libra

Las tormentas que tienes en la cabeza te han impedido estar en paz contigo mismo, recuerda que sobre pensar las cosas no te llevará a nada bueno pues en lugar de encontrar una solución estás creando problemas donde no deberías. Cambia tu mentalidad, verás que poco a poco obtendrás las respuestas; ten cuidado con los problemas respiratorios, pues podrían afectarte de una forma muy grave.

Escorpio

El eclipse en tu signo te ayudado a revaluar todas tus emociones, aprovéchalo y busca un momento a solas para liberarte de todo aquello que te pesa el aspecto del corazón; expresa cada cosa que tengas en la cabeza, sobre todo si se trata de felicidad. No le tengas miedo a nuevos proyectos, verás que además de ponerte a prueba, te permitirán alcanzar el crecimiento que tanto habías deseado.

Sagitario

Quizás sientes que tu talento y tus habilidades no sean suficientes y por ello te estás viendo presionado en buscar algo más para atraer abundancia a tu vida, recuerda que los temores lo único que hacen es sacarnos de equilibrio; en tu caso, arriésgate y no temas hacer el ridículo, será lo último que te suceda. Olvídate de los errores del pasado, ahí es donde se deben de quedar, mejor aprovecha la enseñanza que cada uno de ellos te dejó y aventúrate en cosas nuevas.

Capricornio

Éste es el mejor momento de buscar adquirir una nueva habilidad o incluso aprovechar las oportunidades que la vida te da, ya sea cambiar de trabajo o incluso mudanza a otro país, será ideal para ayudarte a crecer de manera emocional y sobretodo profesional. Todavía no cuentes los planes, hay personas a tu alrededor que te envidian y esto podría hacer que nada se cumpla.

Acuario

El Universo te sonríe y la vida te muestra una faceta que te mantiene en armonía y sobre todo, ha permitido que valores más la estabilidad emocional; aprovecha tu nueva forma de ver las cosas y busca hacer algo bueno por los que te rodean; este no es un buen momento para cambiar de manera brusca de trabajo o sobretodo hacer inversiones, podrías salir perdiendo.

Piscis

Ahora que está por iniciar una nueva semana, en el aspecto laboral estás por vivir una experiencia que te cambiará la vida, si se trata de cuestiones de estudios, quizá obtengas una buena calificación o incluso te sugieran ser parte de un proyecto que definirá tu rumbo profesional. El amor además también te sonríe y si estás en una relación, verás que las cosas van viento en popa, si por el contrario buscas a tu media naranja, llegará a tu vida alguien especial que te permitirá crear nuevas cosas.

