Pleito legal en Imagen TV: Gustavo Adolfo Infante recibe demanda por más de 2 millones de dólares

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante es considerado por algunas personas como uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana, ¿el motivo? En más de una ocasión se ha visto envuelto en pleitos legales en contra de algunos artistas, entre los que se puede mencionar el que sostuvo durante varios años con la actriz y modelo venezolana, Gaby Spanic, así como también con Alfredo Adame, a quien denunció por violencia de género, luego de que exconductor ofendiera a la madre del presentador del Minuto que cambió mi destino.

Pero... ¿qué es lo que ha causado que Infante tenga varios pleitos legales? Es bien sabido que el famoso suele decir lo que piensa, lo que en más de una ocasión le ha traído problemas hasta con sus compañeros de trabajo, hecho que ocurrió recientemente con Joanna Vega Biestro y Alex Kaffie en plena emisión de su sección en Sale el Sol, Pájaros en el alambre, donde discutió con ellos por un tema relacionado a Sergio Mayer.

Gustavo Adolfo Infante ha entrado problemas legales con otros famosos

Si bien, en este 2023 la mayoría de cancelaciones y pleitos legales se los estaban llevando los conductores de Ventaneando junto a Pati Chapoy, todo parece indicar que Infante no se quedará atrás, puesto en días recientes, el propio conductor de No lo cuentes reveló que había recibido una demanda por más de 2.5 millones de dólares, la cual habría sido levantada por su gran enemigo, Sergio Mayer.

De acuerdo con información emitida por el propio Gustavo Adolfo el pasado viernes, 5 de mayo, tuvo que asistir a una audiencia el jueves, 4, debido a que el exGaribaldi lo habría demandado porque a causa de sus malos comentarios perdió un contrato de un reality show en el que, presuntamente, le pagarían hasta 50 millones de dólares, pero no solo fue eso, sino que también habría tomado medidas legales contra Imagen TV.

Él me demanda por 2.5 millones de dólares porque dice que perdió un reality que iba a hacer y que tiene un contrato que se lo tiré por mis malos comentarios. También demandó a Imagen Televisión, quitó la demanda contra Imagen (...) Nada más soy yo por todo el daño que le he hecho, fue una audiencia muy larga, oí lo que declaraba. Yo me supongo que iba asesorado por su abogado el madr... porque el abogado Madrigal hay imágenes de él golpeando y ahorcando policías", mencionó Infante