Tras varios años de trayectoria, querida actriz pierde la vida y viste de luto a la farándula

Londres, Inglaterra.- A inicios de este mes de mayo, una querida y respetada actriz de Broadway perdió la vida después de cumplir más de 94 años de vida. Se trata de Barbara Bryne, quien es conocida por su participación en las obras Sunday in the Park With George, al igual que en la puesta en escena Into the Woods. La noticia de su lamentable deceso la dio el Teatro Guthrie de Minneapolis, en Estados Unidos, el pasado martes, 2 de mayo.

El motivo por el que dicho centro cultural fue el encargado de dar la lamentable noticia, fue porque la estrella dio su primera obra de teatro allí y se trató de Arsenic and Old Lace, en el año 1970. A partir de entonces, la famosa participó en más de 20 producciones, entre el año 1998 y el 2013. El teatro calificó a la famosa como uno de los miembros más queridos de su comunidad, así como también se mostraron agradecidos por haberla conocido.

Barbara era un miembro querido de la familia Guthrie y estamos agradecidos de que haya compartido su arte con nosotros durante tantas temporadas. Su legado vivirá en Guthrie y nuestros corazones para siempre", señalaron

¿Quién era Barbara Bryne?

Barbara Bryne fue una actriz de teatro, cine y televisión que nació en Londres el 1 de abril de 1929 y falleció en Mineápolis el 2 de mayo de 2023 a los 94 años. Su carrera abarcó más de seis décadas y se destacó por sus papeles en los musicales de Stephen Sondheim, Sunday in the Park With George e Into the woods, en los que interpretó a las madres de los protagonistas. Bryne estudió en la Real Academia de Arte Dramático y comenzó su carrera en el Reino Unido, donde participó en varias obras de teatro y películas.

A principios de la década de 1960 se trasladó a Canadá y luego a Estados Unidos, donde se estableció como una actriz versátil y reconocida. En Broadway debutó en 1974 con la obra Hay Fever de Noël Coward y desde entonces trabajó en más de una docena de producciones, entre las que se incluyen The Misanthrope, The Crucifer of Blood, The Elephant Man y The Sisters Rosensweig. Su colaboración con Sondheim comenzó en 1984 con Sunday in the Park With George, un musical inspirado en la vida del pintor Georges Seurat y su obra Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte.

Bryne interpretó a la anciana madre del artista, un personaje que le valió una nominación al premio Tony a la mejor actriz de reparto en un musical. Cuatro años después volvió a trabajar con Sondheim en Into the woods, un musical que mezcla varios cuentos de hadas y explora las consecuencias de los deseos. Bryne dio vida a Jack's Mother, la madre del niño que vende su vaca por unas habichuelas mágicas.

Además de su trabajo en el teatro musical, Bryne también se destacó por sus actuaciones dramáticas y cómicas. En 1982 fue nominada al premio Drama Desk por su papel de 'Kath' en Entertaining Mr. Sloane, una obra del autor británico Joe Orton que retrata las relaciones entre una viuda, su hermano y un joven huésped. En 2002 participó en la producción del Kennedy Center de A Little Night Music, otro musical de Sondheim basado en la película Smiles of a Summer Night de Ingmar Bergman.

