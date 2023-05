¿Volvió a pelearse en vía pública? Alfredo Adame se vuelve tendencia y fans temen lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este domingo, 7 de mayo, el polémico conductor de televisión, Alfredo Adame, se convirtió en tendencia en Twitter, lo que alertó a sus cientos de fans, quienes creyeron que algo malo había pasado con el también actor, incluso hubo quienes teorizaron que el exconductor de Hoy, se habría vuelto a pelear contra alguna persona en plena vía pública como es ya su costumbre, pero esto es lo que en realidad ocurrió.

Alfredo Adame era un modelo que paulatinamente comenzó a ganar relevancia en Televisa, al grado en el que condujo por un tiempo considerable el longevo programa matutino de la empresa de San Ángel, Hoy. De manera paralela, la estrella de televisión continuó trabajando para algunas telenovelas, siendo las más famosas Cuando me enamoro, Por amar sin ley, La doble vida de Estela Carillo, A qué no me dejas, La sombra del pasado y Lo que la vida me robó.

Si bien, esto pudo haberlo posicionado como una de las personalidades más influyentes de la televisión, la realidad es que su personalidad volátil lo han convertido en una especie de meme y es que, regularmente se pelea en la vía pública por algún descontento de tráfico, así como sus eternos pleitos con el caza fantasmas Carlos Trejo y el periodista Gustavo Adolfo Infante han protagonizado los titulares de diversos medios de comunicación en más de una ocasión.

Es bajo este contexto que, durante la mañana de este domingo, 7 de mayo, el actor se convirtió en tendencia en Twitter, lo que provocó que más de uno temiera con que se había peleado nuevamente en las calles de la Ciudad de México, cuando la realidad era completamente diferente. Como algunos recordarán, la noche de ayer, Canelo Álvarez tuvo una pelea, motivo por el que muchas personas comenzaron a comprarlo con el participante de Soy famoso, ¡sácame de aquí!

Alfredo Adame se vuelve tendencia en Twitter por pelea de Canelo Álvarez

Incluso hubo personas que enaltecieron a Alfredo Adame, debido a que, desde su perspectiva, sus peleas en la calle eran reales, en comparación con las del Canelo, a quien tacharon de elegir a sus contrincantes con la finalidad de siempre salir triunfador. Comentarios como: "Pelea mejor Alfredo Adame que el Canelo, al menos Alfredo no busca botargas para ganar una pelea", eran frecuentes en Twitter.

Alfredo Adame alerta a sus fans por temor a nueva pelea

Créditos: Twitter

Por otro lado, hubo quienes se entusiasmaron con la idea de una pelea entre el Canelo y el propio Alfredo Adame, esto debido a que, supuestamente, el pleito del boxeador del día de ayer, no habría sido tan interesante como las batallas que el mismo exconductor habría protagonizado en plena vía pública en los últimos meses: "¡Aburrida! Da más espectáculo Alfredo Adame cuando pelea".

Fuentes: Tribuna